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Постер сериала Монстры за работой
Постер сериала Монстры за работой
Постер сериала Монстры за работой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Монстры за работой

Монстры за работой (2021 - …)

Monsters at Work 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

«Монстры за работой» — новое анимационное шоу, созданное стриминговой площадкой Disney+. Данный сериал является ответвлением «Корпорации монстров», проекта студии Pixar, который был выпущен в 2001 году. События «Монстров за работой» разворачиваются спустя несколько месяцев после завершения оригинального мультфильма. Теперь вымышленный город Монстрополис буквально переполнен смехом и радостью. Главный герой — обычный механик по имени Тайлер Таскмон — очень хочет работать в одном ряду со своими идолами — мистером Вазовски и мистером Салливаном, однако это оказывается не так-то просто...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Гудман
Джон Гудман Sully
Билли Кристал
Билли Кристал Mike Wazowski
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер Yeti
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли Celia
Аланна Юбак
Аланна Юбак Cutter
Генри Уинклер
Генри Уинклер Fritz
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Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Монстры за работой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Монстры за работой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 10 эпизодов
 
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саундтрек сериал Монстры за работой
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