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Киноафиша Сериалы Победа или поражение

Победа или поражение (2025 - …)

Win or Lose 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 2 часа 40 минут

О чем сериал

История команды средней школы по софтболу.

Победа или поражение - трейлер первого сезона
Победа или поражение  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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Сезоны
Победа или поражение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Новый проект студии Pixar ставит в центр истории школьную команду по софтболу и сразу вкладывает в уста одного из персонажей ключевую идею: «Если есть победители, то всегда будут проигравшие». Создатели знакомят нас с яркими и по-своему прекрасными героями, чьи жизненные взлеты и падения отражают сложность человеческих отношений. Смотря на мир их глазами, мы осознаем, насколько ограниченной бывает наша собственная точка зрения и как мало мы знаем о внутреннем мире окружающих нас…
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