Наша рецензия
Новый проект студии Pixar ставит в центр истории школьную команду по софтболу и сразу вкладывает в уста одного из персонажей ключевую идею: «Если есть победители, то всегда будут проигравшие». Создатели знакомят нас с яркими и по-своему прекрасными героями, чьи жизненные взлеты и падения отражают сложность человеческих отношений. Смотря на мир их глазами, мы осознаем, насколько ограниченной бывает наша собственная точка зрения и как мало мы знаем о внутреннем мире окружающих нас…
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