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Постер фильма Затворник
4.6
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4.6

Затворник

, 1999
Zatvornik
Россия / триллер / 18+
Постер фильма Затворник
4.6

О фильме

Главные герои захватывающего детектива - студентка - филолог Анна Скороходова и писатель Константин Стрелецкий, автор десятков бестселлеров, литературная знаменитость не только у себя дома, но и за рубежом.Аня пишет курсовую работу о творчестве Стрелецкого и обнаруживает, что ее научным поискам может помешать одна загадочная особенность писателя: он ведет столь скрытый образ жизни, что проводит лишь одну пресс-конференцию в год, не дает интервью и ревностно охраняет свой дом от посторонних глаз.Анна, девушка любознательная, предприимчивая и к тому же романтически влюбленная в героя своей курсовой, пускается в настоящее расследование «тайны Стрелецкого»...

В ролях

Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова
Anna Skorokhodova
Александр Балуев
Александр Балуев
Konstantin Streletsky
Иван Бортник
Иван Бортник
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Максим Стишов
Маргарита Борисова
Margarita Borisova - zhurnalist «Nezavisimoy gazety»
Елена Борзунова
Lasrisa Kamysheva
Journalist
Irina Lyubarskaya
Journalist
Лидия Маслова
Journalist
Режиссер Егор Кончаловский
Сценарист Максим Стишов
Композитор Максим Фадеев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 23 ноября 2000
Производство NTV
Другие названия
Zatvornik, Inmate, Izolarea, Mahkum, Затворник

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 14 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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