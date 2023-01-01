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Затворник, 1999

1999 / Россия
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О фильме

Главные герои захватывающего детектива - студентка - филолог Анна Скороходова и писатель Константин Стрелецкий, автор десятков бестселлеров, литературная знаменитость не только у себя дома, но и за рубежом.Аня пишет курсовую работу о творчестве Стрелецкого и обнаруживает, что ее научным поискам может помешать одна загадочная особенность писателя: он ведет столь скрытый образ жизни, что проводит лишь одну пресс-конференцию в год, не дает интервью и ревностно охраняет свой дом от посторонних глаз.Анна, девушка любознательная, предприимчивая и к тому же романтически влюбленная в героя своей курсовой, пускается в настоящее расследование «тайны Стрелецкого»...

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1999
Возраст 16+
Режиссер
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский
В ролях
Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова
Александр Балуев
Александр Балуев
Иван Бортник
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Затворник 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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