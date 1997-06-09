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Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
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Евгений Лебедев
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Дата рождения
15 января 1917
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
9 июня 1997
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Евгения Лебедева
Родился 15 января 1917 года. Балаково, Саратовская губерния, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Евгения Лебедева
Сам я - вятский уроженец
комедия, фэнтези
1992, Россия
6.0
История лошади
драма
1989, СССР
0.0
Чехарда
драма
1987, СССР
6.0
Дядя Ваня
драма
1986, СССР
7.0
Прощание славянки
драма
1985, СССР
7.0
Эскадрон гусар летучих
военный
1980, СССР
7.0
Допрос
драма, криминал
1979, СССР
7.0
Блокада. Ленинградский метроном
драма, военный
1979, СССР
0.0
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