«На Луне»: Рецензия Киноафиши

Шумная московская вечеринка. Яркие стробоскопы, литры выпивки и богатая столичная молодежь. Довольно быстро веселье из душного клуба перемещается на городские улицы, где компания устраивает безумную езду по ночным улицам. Эта вседозволенность быстро оборачивается трагедией. Пытаясь войти в крутой поворот, машина сбивает пешехода и уезжает с места преступления. За рулем был Глеб — сын влиятельного чиновника, давно прославившийся репутацией сорвиголовы, но такое тяжело скрыть даже со связями отца. Пока он пытается уладить эти неприятности, Глеба отправляют в своеобразную ссылку — тихое и удаленное от цивилизации место, прозванное Луной. В этих северных краях обитает старый знакомый чиновника — отшельник, который приглядывает за лесом и несколькими заимками. Молодому бунтарю придется пересмотреть свои взгляды на жизнь, познакомиться со словом «ответственность» и найти общий язык с угрюмым стариком.

На Луне

Москву мы увидим как очень короткий видеоклип, больше похожий на вспышку. Наверное, такой она останется и в памяти главного героя. В условиях дикой природы привилегии Глеба окончательно теряют свою силу. Теперь ему приходится не только принять новые правила, но и научиться выживать, отыскивая в своем организме неизвестные до этого резервы и скрытые таланты. Всесильный отец остался в столице, да и чем бы он смог помочь в схватке с лесным зверем? Последнего не испугать статусом чиновника и дорогим костюмом. Первой ломкой становится потеря постоянного интернета и социальных связей. Они давно заменили герою реальность и стали легальным наркотиком. Дальше нужно привыкнуть к простой еде, дневному распорядку и недружелюбному окружению.

На Луне

Быстро становится понятно: главный герой всего лишь объект пристального исследования, который имеет мало сходства с реальным поведением 20-летних. Сильнее всего это заметно в стереотипных диалогах и эпатажном поведении. Глеб больше похож на приезжего провинциала, изучавшего столичные повадки по дневным телевизионным сериалам, и с трудом — на сына уважаемого чиновника. Условность образа обретает смысл только к середине фильма, когда становится понятно, что главный герой всего лишь упрощенный образ молодежи, показанный через искаженную оптику старшего поколения. Режиссер Егор Кончаловский пытается исследовать слишком далекий от него взгляд на мир, делая это через погружение в стереотипы и личные убеждения, не сокращая, а увеличивая возрастной разрыв.

Именно поэтому ключевым в перевоспитании Глеба становится восстановление утраченной в фильме связи с реальностью, которую олицетворяют старик-отшельник и окружающая природа. Только бытовая мудрость и жизненный опыт отрезвляют молодого героя. Жаль, что обмен окажется односторонним. Несмотря на то что непохожие персонажи смогут к концу найти общий язык, его законы и правила формировались долгие годы, не предполагая даже малейшей возможности перемен. Глеб становится заложником старой системы, которая кажется привлекательной лишь в глубокой глуши, где твой единственный собеседник — изредка проходящий полицейский, также отбывающий ссылку на Луне. Она готова принять всех, дать возможность очиститься от любых грехов и убежать от самого себя, вот только цена будет очень высока. Прошлое окончательно сотрется, а ты навечно превратишься в безликого призрака, выгребающего человеческие отходы из лесных заимок.

На Луне

Ответы на вопросы придется искать самим. Режиссер Егор Кончаловский хоть и транслирует личные взгляды, но не дает однозначных рецептов поиска утраченной связи между поколениями и лекарства для очистки совести. Закрепляет это открытый финал, который добавляет истории большей глубины. В нем получится поиграть в судью, решив для себя, что заслужил Глеб: еще один шанс или суровую расплату за ошибки.

«На Луне» — это универсальная приключенческая драма с довольно простым сюжетом и несложной моралью. Она подойдет скорее взрослому поколению, знакомому с трудностями воспитания, и любителям реалистичных историй. Поклонникам режиссерских работ Егора Кончаловского тоже не стоит проходить мимо.

Константин Киценюк