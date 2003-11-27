«Антикиллер 2: Антитеррор»: Рецензия Киноафиши

Второй «Антикиллер» достаточно сильно отличается от первого. Если там герой был одинок и промышлял деланием добрых дел в основном во имя самовыживания, то здесь он включен в спаянную команду борцов со злом. Если там вышеупомянутое зло было рассеяно повсеместно, не исключая даже старушек, мародерствовавших на ниве окровавленных трупов офицеров милиции, то здесь зло идеологически очерчено предельно четко: организованная преступная группировка (чья – прямо не сказано, но понятно, что чеченцев) едет мстить собровцам за убиенных сородичей и вершить тотальный террор путем взрыва хранилищ химических отходов и тому подобных акций.

Теперь, по прошествии десяти лет, персонаж Гоши Куценко преисполнился некоторой благости, стал полковником милиции и даже женился на медсестре Любе (Любовь – это ведь сестра Милосердия, не так ли?). На свадьбу к нему являются уголовные авторитеты (Крест с Метисом и Гангреной), главный милицейский начальник Булдаков, которого так и называют – Алексеем Ивановичем, и главный банкир Ефремов, которого тоже зовут натуральным именем – Михаилом Олеговичем. Но первый друг Лиса и собрат по тому, что с некоторой натяжкой можно назвать разумом, – командир собровцев подполковник Литвинов в исполнении Сергея Векслера. В предыдущей серии он играл эпизодическую роль, ибо сценаристы почти выбраковали из сюжетной канвы романа этого колоритнейшего персонажа, развлекавшегося шинкованием злодеев на аккуратные розовые эскалопы при помощи армейского ножа. Теперь тандем Коренев – Литвинов водит весь экшн-хоровод, что довольно прискорбно, потому что Векслер, сказать по правде, актер так себе, а Гоша Куценко – вообще никак.

Зато прекрасно играет Алексей Серебряков – блондин, переделанный в жгучего и взрывного (в буквальном, детонационном смысле слова) брюнета Ужаха (!) Адуева, чеченского полевого командира. Ужах Адуев (помните анекдот: «Ушат Помоев, Подрыв Устоев, Букет Левкоев и другие чеченские террористы»?) приезжает в безымянный городок, где проживают Лис и его команда, чтобы освободить своего отца, тоже полевого командира, и наказать нацию, устроившую на его родине так называемый антитеррор.

Однако на фоне откровенно условных характеров остальных героев, напоминающих типажи комиксов (например, весь персонаж Ивана Бортника умещается в одной постоянно повторяемой идиотской фразе: «Гребаный Экибастуз!»), психологически глубоко проработанная драма семьи Адуева выглядит сюжетом из другого мира. Сестра Ужаха, чтобы запугать мэра, выходит на городскую площадь и, медленно воздев руки, взрывает себя. Отец, освобожденный с этапа, получает пулю и уговаривает Ужаха убить его, чтобы снова не попасть в руки спецназа. После этого младший сын, не выдержав убийства отца старшим братом, отпускает заложницу и с криком «Ты мне не брат!» тоже уходит из мира направленным взрывом. При всем при том мы видим перед собой трафаретных террористов, сошедших со страниц газет или с телеэкрана: то бишь Егор Кончаловский показал нам кавказских боевиков прямо противоположным образом, нежели его отец Андрон в «Доме дураков».

Манера съемки и рваный клиповый монтаж остались прежними, равно как и использование множества рецептов американских блокбастеров. Между тем в Голливуде предпочитают работать с упрощенно-психологическими, а не с комиксными сюжетами; кроме того, «прыгающая» камера и «дерганый» монтаж характерны больше для так называемого «авторского», малобюджетного кино, ваятели же дорогих боевиков предпочитают использовать иные средства («Враг государства» Тони Скотта и «Плохие парни-2» Майкла Бэя – скорее исключения из правила). Так что «Антикиллеры» – российская национальная форма блокбастера, не так уж похожая на американскую, как это может показаться на первый взгляд.

Зато из заокеанского кино явно заимствован «черный» юмор, выгодно отличающий вторую часть от первой. Так, генерал Булдаков уверяет присутствующих, что душа сестры Адуева не попадет в рай и не встретится с Аллахом. «Почему?» – спрашивают несколько голосов. «Взрыв слишком сильный: распылится по дороге». А кто-то из нашедших отрубленную голову авторитета по кличке Метла восклицает: «Метла совсем потерял голову».

Впрочем, пара удачных эпизодов вряд ли скрасит общую беспросветность фильма. Сколько бы Кончаловский-младший ни жаловался на продюсеров, политкорректность, компромиссы, сколько бы ни повторял: «В “Антикиллере-2” порядком такого, чего я никогда бы не сделал» – надо вначале научиться работать с сюжетом и актерами. А компромиссы с продюсерами здесь ни при чем. Потому что если уж физически неудачен и эстетически абсурден финальный поединок Куценко с Серебряковым, особенно вершащее его месиво из внутренностей, – виновато в этом только отсутствие вкуса у авторов. Так что на зеркало неча пенять…

Vlad Dracula