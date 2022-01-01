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Борис Хвошнянский

Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
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Дата рождения
17 февраля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Борис Хвошнянский

Родился 17 февраля 1968 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Борис Хвошнянский
Медный всадник России
Медный всадник России
исторический, драма 2019, Россия
0.0
Сводные сестры
Сводные сестры
мелодрама 2016, Россия
5.0
Последний вагон. Весна
Последний вагон. Весна
триллер 2015, Россия
0.0
Простая девчонка
Простая девчонка
мелодрама 2013, Россия
5.0
Лекции для домохозяек
Лекции для домохозяек
мелодрама 2012, Украина
6.0
Зимнее танго
Зимнее танго
2011, Россия
0.0
Непрощенные
Непрощенные
драма, боевик, мелодрама 2009, Россия
5.0
Качели
Качели
боевик, мелодрама 2007, Россия
7.0
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