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Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
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Борис Хвошнянский
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Дата рождения
17 февраля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Борис Хвошнянский
Родился 17 февраля 1968 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Борис Хвошнянский
Медный всадник России
исторический, драма
2019, Россия
0.0
Сводные сестры
мелодрама
2016, Россия
5.0
Последний вагон. Весна
триллер
2015, Россия
0.0
Простая девчонка
мелодрама
2013, Россия
5.0
Лекции для домохозяек
мелодрама
2012, Украина
6.0
Зимнее танго
2011, Россия
0.0
Непрощенные
драма, боевик, мелодрама
2009, Россия
5.0
Качели
боевик, мелодрама
2007, Россия
7.0
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