Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2»

1 октября 2025 14:02
Премьера сиквела состоится 1 января 2026 года.

Дистрибьютор «Централ Партнершип» выпустил второй трейлер отечественного блокбастера для всей семьи «Чебурашка 2». Напомним, оригинальный «Чебурашка» вышел в 2022 году, став самым кассовым проектом в истории российского кино.

Действие развернется спустя год после того, как Чебурашка (озвучен Ольгой Кузьминой) начал жить у Гены (Сергей Гармаш). Зверек взрослеет, много читает, пытается готовить и много шалит, что подчас выводит ворчливого садовника из себя. По словам Чебурашки, в такие моменты его опекун становится похож на крокодила, что и показано в новом трейлере. Например, однажды Гена и Чебурашка идет на день рождения Сони, но ушастик ненароком портит праздник.

Кроме того, алчные застройщики хотят выселить Гену из его домика. Тогда Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, чтобы найти садовнику новый дом. В горных лесах маленьких героев ожидают не только великолепные пейзажи, но и опасные приключения. Так, Чебурашка оказывается на прицеле у охотника, который хочет сделать из него чучело. Тем временем взрослые, обнаружив пропажу детей, бросаются на их поиски.

Режиссером выступает Дмитрий Дьяченко, снявший первую часть. Актерский состав дополнили Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина.

Фото: «Централ Партнершип»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
