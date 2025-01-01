Меню
Каренина
Билеты от 0₽
Киноафиша Каренина

Спектакль Каренина

Постановка
Театр Эстрады 18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Анна Каренина: страсть и трагедия на сцене Театра эстрады

Любовь и измена, рождение и смерть, вечные поиски смысла жизни сделали роман Льва Толстого по-настоящему культовым. История Анны — это отчаянное стремление к подлинным чувствам и желание убежать от неслучившейся жизни туда, где лучше сгореть, чем тлеть.

Влияние на мировую литературу

Когда великого американского писателя Уильяма Фолкнера спросили о трех лучших романах в мировой литературе, он незамедлительно ответил: «Анна Каренина», «Анна Каренина» и вновь «Анна Каренина». Владимир Набоков, в свою очередь, считал этот роман не только выдающимся произведением русской, но и мировой литературы.

Суть истории

История Анны — это путь к самой себе через стремление к настоящим чувствам. Она потеряла свою молодость рядом с Карениным и не успела по настоящему прожить свою жизнь. Единственное, чего она хочет — вернуть украденную молодость, когда можно быть красивой, желанной и дерзкой.

Смерть как метафора

Анна умирает задолго до того, как оказалась под поездом. Она умирает еще до встречи с Вронским. Именно несущийся поезд становится местом действия этой истории. Важно не только «куда», но и «откуда» — от неслучившейся жизни, туда, где лучше сгореть, чем тлеть.

Актерский состав

В спектакле сыграют:

  • Ангелина Стречина
  • Дмитрий Чеботарев
  • Дмитрий Лысенков
  • Светлана Камынина
  • Полина Денисова
  • Иванна Чеботарева
  • Александр Бугин

Постановочная группа

Режиссер: Данил Чащин

Художник-постановщик: Максим Обрезков

Художник по костюмам: Виктория Севрюкова

Художник по свету: Руслан Майоров

Хореограф: Александр Шуйский

Продюсер: Леонид Роберман

Режиссер
Данила Чащин
В ролях
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Анастасия Уколова
Анастасия Уколова
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Антон Филипенко
Антон Филипенко

Купить билет на спектакль Каренина

Помощь с билетами
Декабрь
Февраль
22 декабря понедельник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
26 февраля четверг
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2

