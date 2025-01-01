Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Трешка

Трешка (2025 - …)

Treshka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Воронеж, начало 2000-х. Гламур больших городов сюда ещё не дотянулся, но и времена, когда зарплату выдавали печеньем, уже прошли. Действие сериала разворачивается в трёхкомнатной квартире, похожей на тесный, но уютный «теремок».  Здесь живёт 35-летняя Даша — работница химзавода, вспыльчивая и остроумная. У неё только-только начинаются романтические отношения с начальником Романом, как вдруг объявляется бывший муж Дима, заявляющий, что исправился и хочет вернуть семью — Дашу и их дочь-подростка Таню.  Но на этом семейные перипетии не заканчиваются: после пожара в деревне в квартиру подселяются младшая сестра Даши Лена с мужем Серёгой и двумя детьми. А ещё здесь же живут родители Даши и Лены. В итоге под одной крышей оказывается девять человек!  На работе Даша борется за уважение коллег и повышение, а дома царит вечный хаос: родня то ссорится, то мирится, делит шкафы, кастрюли и квадратные метры. С дочерью Таней тоже непросто — та влюблена в красивого соседа Андрея и пытается вписаться в новую гимназию.  Серёга, муж Лены, мечтает разбогатеть и постоянно ввязывается в авантюры, которые заканчиваются провалом. Родители — мама Любовь, обаятельная шопоголичка с неиссякаемым оптимизмом, и папа Гриша, любитель сериала «Бригада» и строгих порядков, — ворчат на этот бедлам, но всегда поддерживают семью.

В ролях
В ролях
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Николай Наумов
Николай Наумов
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Алла Михеева
Алла Михеева
Евгения Капралова
Евгения Капралова
Илья Лыков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше