Воронеж, начало 2000-х. Гламур больших городов сюда ещё не дотянулся, но и времена, когда зарплату выдавали печеньем, уже прошли. Действие сериала разворачивается в трёхкомнатной квартире, похожей на тесный, но уютный «теремок». Здесь живёт 35-летняя Даша — работница химзавода, вспыльчивая и остроумная. У неё только-только начинаются романтические отношения с начальником Романом, как вдруг объявляется бывший муж Дима, заявляющий, что исправился и хочет вернуть семью — Дашу и их дочь-подростка Таню. Но на этом семейные перипетии не заканчиваются: после пожара в деревне в квартиру подселяются младшая сестра Даши Лена с мужем Серёгой и двумя детьми. А ещё здесь же живут родители Даши и Лены. В итоге под одной крышей оказывается девять человек! На работе Даша борется за уважение коллег и повышение, а дома царит вечный хаос: родня то ссорится, то мирится, делит шкафы, кастрюли и квадратные метры. С дочерью Таней тоже непросто — та влюблена в красивого соседа Андрея и пытается вписаться в новую гимназию. Серёга, муж Лены, мечтает разбогатеть и постоянно ввязывается в авантюры, которые заканчиваются провалом. Родители — мама Любовь, обаятельная шопоголичка с неиссякаемым оптимизмом, и папа Гриша, любитель сериала «Бригада» и строгих порядков, — ворчат на этот бедлам, но всегда поддерживают семью.