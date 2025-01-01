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Спектакль Собрание сочинений

Первый спектакль Виктора Рыжакова на сцене «Современника»
Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Семейные тайны на сцене Современника: новый спектакль о счастье и обидах

Бывают ли абсолютно счастливые семьи? Этот вопрос поднимается в новом спектакле, где любовь, обиды и воспоминания переплетаются в непростой игре человеческих отношений. Главные герои — Марина Сергеевна Филатова и её дети: Коля, Таня и Серёжа. Каждый из них уже взрослый и самостоятельный, но в один вечер они собираются в родительском доме, наполненном воспоминаниями.

Вечер, изменяющий всё

Этот вечер в доме Филатовых способен перевернуть мир с ног на голову. Подобно тому, как старые фотографии в альбоме могут вызвать у нас целую бурю эмоций, встреча с родными вскрывает давно похороненные обиды и заставляет задуматься о том, кто мы и куда идём. Вопросы о семейных ценностях и личных ожиданиях становятся особенно актуальными.

Театральное искусство и жизнь

Спектакль заставляет нас задуматься: можем ли мы быть счастливыми в рамках чужих ожиданий? С каждым диалогом зрители погружаются в атмосферу близости и одновременно напряжённости, которая царит в семейных отношениях. Актеры, исполняющие роли, создают незабываемые образы, которые заставляют каждого из нас вспомнить о своих собственных переживаниях.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставляет задуматься о важном. Он поднимает вопросы, актуальные для каждого из нас, и оставляет зрителей с чувством глубокой связи с персонажами. Спектакль обещает стать настоящим событием театрального сезона!

Режиссер
Виктор Рыжаков
Виктор Рыжаков
В ролях
Марина Неелова
Марина Неелова
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Полина Рашкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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