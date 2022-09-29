«Далекие близкие»: Рецензия Киноафиши

«Роза Хутор», вечер. До закрытия фестиваля «Новый сезон» осталось полтора часа. С показа финального фильма конкурсной программы «Далекие близкие» выходят зрители. «Я все думала, зачем я на этот фестиваль приехала, – хватает меня за руку коллега. – А оказывается, ради того, чтобы увидеть это кино». Через 2 часа после этой встречи режиссер Иван Соснин выйдет на сцену и получит сразу две награды в одни руки. Приз «Открытие «Нового сезона» и специальный приз актеру Евгению Сытому, который сыграл тут главную роль.

Этот фильм просто не способен оставить равнодушным. И вроде бы схема простая: отец и сын с типичными проблемами в общении вместе отправляются на машине из Хабаровска в Москву. За эту поездку они узнают друг о друге больше, чем за всю жизнь. А заодно поймут, чего хотят в жизни. Роуд-муви в чистом виде. Но почему-то именно у Ивана Соснина оно получилось особенно душещипательным.

Все же коротко о сюжете: Борис работает учителем географии в местной школе и не слишком-то пользуется популярностью и уважением из-за своих мрачно-консервативных взглядов на жизнь. Проще говоря, он вечно всем недоволен и любит поучить жизни. Особенно сына Мишу, с которым диалог не складывается даже во время праздника. Подаренный на день рождения смартфон открывает Борису дивный новый мир соцсетей, где он находит Надежду из Подмосковья. Женщину одинокую и явно так же увлеченную своим огородом. И в совершенно нехарактерной для себя манере наш географ решает поехать на зов души. А тут как раз сыну нужно дом на колесах в Москву перегнать. Так что погнали.

Далекие близкие

В этом фильме, честно говоря, сложно найти какие-то спойлеры. Конечно, забавные и драматичные повороты сюжета тут есть. Но суть картины в том, что всего за полтора часа зрители вместе с героями проносятся по всей стране в эффектном желтом фургоне и проговаривают, в общем-то, понятный каждому набор проблем, обид. Причем в обе стороны. Хотя, конечно, молодой Иван Соснин, как будто (мы не знаем этого доподлинно) через это кино говорит больше со старшим поколением и конкретно со своими родителями. К 30-летнему Мише претензий чуть меньше, потому что зрителям нужно подсоединиться кабелями сопереживаний именно к нему и напитать его своими эмоциями. Но все же «Далёкие близкие» – это в большей степени диалог, чем монолог. Просто в этом диалоге не всегда все произносится словами. Иногда это внимательные взгляды, улыбка украдкой или, что самое важное, поступки.

Кто-то скажет, что для роуд-муви, которое предлагает промчаться практически по всей стране, маловато табличек с указанием мест, обязательных для посещения. Но это всегда тонкая история, когда надо найти баланс между кино-тревел-гидом и качественным сюжетом. Этот фильм выполняет задачу показать, что у нас невероятно красивая и разнообразная страна, но при этом не отвлекается от главного – от диалога сына с отцом, который в любой точке этой самой страны остается таким же острым и актуальным. Такие Борис с Мишей есть в каждом месте, мимо которого они проезжают. И им всем нужно однажды поговорить. А если проблема встала на одном месте, значит, пора подключить к ее решению кого-то третьего.

Далекие близкие

Роуд-муви – это всегда истории про попутчиков или приключения на стоянках. Но «Далекие близкие» не распыляются на множество личных историй, чтобы основная не затерялась. Комическое знакомство с хипповой экоактивисткой Машей – по сути, единственный пассажирский твист. И именно Маше предстоит произнести то, что не могут произнести или даже осознать отец и сын. Что любовь может выражаться по-разному. И не то чтобы эта фраза выписывала индульгенцию откровенно неприятным порой словам и поступкам Бориса. Но она помогает присмотреться к себе. А наша форма выражения любви всеми ли близкими понимается?

Центральные роли сыграли Евгений Сытый, Филипп Авдеев и Екатерина Агеева. Но важно, прежде чем перейти к ним, сказать об эпизодниках. Постановщик Соснин до полнометражного фильма снимал немало короткометражек, с которыми поездил по фестивалям. Поэтому он без труда привлек к участию в картине Кирилла Кяро, Ирину Пегову, Дмитрия Лысенкова. Кроме материала, который им понравился, как утверждает Иван, роль сыграло личное приятное знакомство, которое определенно украшает и возвышает картину.

Далекие близкие

Что до главных ролей, тут как будто бы все на своем месте. Кому играть живую и неунывающую Машу, как не главной «фее» российского кино Кате Агеевой? Кому играть трогательную молчаливую рефлексию, как не гибкому, но всегда чуть трагичному Филиппу Авдееву? А роль Бориса – и это, пожалуй, все же важно знать – была написана для Евгения Сытого. Но при этом совсем не обязательно помнить грустных новостей марта этого года, чтобы испытывать нежный восторг от того, как точно, осторожно и трогательно разыгрывает свою роль актер. Подлинный мотор этого фильма, он показал поколению сыновей, какими ранимыми и одинокими становятся наши родители, если мы, дети, отдаляемся от них. Его поведение и монологи пугающе точны, но вместе с тем подернуты художественностью и грустным юмором, без которого этот фильм заставил бы рыдать практически сразу. А так есть шанс досидеть с влажными глазами до финальных титров, чтобы уже потом пролить катарсическую очищающую слезу.

Камерное, душевное и очень простое кино оказывается максимально своевременным именно сейчас. Когда требуется напомнить зрителям о том, кто и что на самом деле дорого на этом свете. А между делом показать, в какой красивой стране мы живем.