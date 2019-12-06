«Вирджин Ривер» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре романтическая комедия. Действие разворачивается вокруг молодой женщины по имени Мэл, которая устраивается работать акушеркой в отдаленном калифорнийском городе под названием Вирджин Ривер. Таким образом Мэл пытается начать все сначала и оставить в прошлом болезненные воспоминания. Вскоре она осознает, что жизнь в провинции далеко не такая простая, как может показаться. Кроме того, Мел должна проделать большую работу со своими внутренними страхами, прежде чем позволить себе быть счастливой.