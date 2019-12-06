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Постер к сериалу Вирджин-Ривер
Постер к сериалу Вирджин-Ривер
Постер к сериалу Вирджин-Ривер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Вирджин-Ривер
Вирджин-Ривер (2019 - …) Virgin River 12+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 30 часов 6 минут
О чем сериал

«Вирджин Ривер» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре романтическая комедия. Действие разворачивается вокруг молодой женщины по имени Мэл, которая устраивается работать акушеркой в отдаленном калифорнийском городе под названием Вирджин Ривер. Таким образом Мэл пытается начать все сначала и оставить в прошлом болезненные воспоминания. Вскоре она осознает, что жизнь в провинции далеко не такая простая, как может показаться. Кроме того, Мел должна проделать большую работу со своими внутренними страхами, прежде чем позволить себе быть счастливой.

Вирджин-Ривер - трейлер третьего сезона
Вирджин-Ривер
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон Jack Sheridan
Дженни Ливайн Joey Barnes
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис Mark Monroe
Александра Брекенридж
Александра Брекенридж Melinda Monroe
Колин Лоуренс
Колин Лоуренс Preacher
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вирджин-Ривер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Вирджин-Ривер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Вирджин-Ривер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Вирджин-Ривер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 12 эпизодов
 
Сезон 5 / Season 5
TBA,
 
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Слушать саундтрек сериала Вирджин-Ривер
Кадры из сериала
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