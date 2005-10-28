«Мастера ужасов» — многосерийное американское хоррор-шоу. Над каждым эпизодом антологии работали признанные мастера жанра ужасов в литературе и кинематографе, среди них Дарио Ардженто, Джо Данте, Джон Лэндис. В первой серии молодая женщина попадает в плен к опасному маньяку, но неожиданно дает ему отпор и даже умудряется наказать убийцу. Вторая серия повествует о студенте, который случайно узнает о диком инопланетном заговоре. В центре сюжета третьей серии — постапокалиптический мир, полный мертвых и не очень мертвых людей.