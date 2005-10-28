Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Мастера ужасов

Мастера ужасов (2005 - 2007)

Masters of Horror 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 26 часов 0 минут

О чем сериал

«Мастера ужасов» — многосерийное американское хоррор-шоу. Над каждым эпизодом антологии работали признанные мастера жанра ужасов в литературе и кинематографе, среди них Дарио Ардженто, Джо Данте, Джон Лэндис. В первой серии молодая женщина попадает в плен к опасному маньяку, но неожиданно дает ему отпор и даже умудряется наказать убийцу. Вторая серия повествует о студенте, который случайно узнает о диком инопланетном заговоре. В центре сюжета третьей серии — постапокалиптический мир, полный мертвых и не очень мертвых людей.

Автор идеи
Мик Гэррис
Мик Гэррис
В ролях
В ролях
Генри Томас
Генри Томас
Норман Ридус
Норман Ридус
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли
Шон Патрик Флэнери
Шон Патрик Флэнери
Джон Тенни
Джон Тенни
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.4 IMDb
Сезоны
Мастера ужасов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 13 эпизодов
 
Мастера ужасов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
