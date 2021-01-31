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Возвращаясь домой в темноте Возвращаясь домой в темноте
Киноафиша Фильмы Возвращаясь домой в темноте
Coming Home in the Dark

Возвращаясь домой в темноте, 2021

2021 / Новая Зеландия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

История из Новой Зеландии в духе культовых «Забавных игр» Ханеке. Алан Хоаганрад — учитель средней школы, которого все знают как Хогги. Вместе с женой Джилл и сыновьями-подростками он отправляется на пикник на живописном уединенном берегу. Но именно там вдали от людей, семья неожиданно сталкивается с парой кровожадных вооруженных бродяг. Явные социопаты Мандрагора и Табс поначалу хотели просто ограбить беззащитных буржуа, но стоило одному из сыновей назвать Хогги по имени, как вооруженное ограбление школьного учителя превращается в долгую и кровавую пытку. Мандрагора и Табс явно пытаются продемонстрировать Алану, что он тот самый человек, который повинен в их чудовищном положении. Для того, чтобы понять причину их ненависти Хогги придется вспомнить о событиях двадцатилетней давности, в которых он невольно сыграл не последнюю роль.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 6 августа 2021
Премьера в мире 31 января 2021
Возраст 18+
В ролях
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис
Эрик Томсон
Эрик Томсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возвращаясь домой в темноте 2 постера
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Возвращаясь домой в темноте
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