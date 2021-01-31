Возвращаясь домой в темноте, 2021

История из Новой Зеландии в духе культовых «Забавных игр» Ханеке. Алан Хоаганрад — учитель средней школы, которого все знают как Хогги. Вместе с женой Джилл и сыновьями-подростками он отправляется на пикник на живописном уединенном берегу. Но именно там вдали от людей, семья неожиданно сталкивается с парой кровожадных вооруженных бродяг. Явные социопаты Мандрагора и Табс поначалу хотели просто ограбить беззащитных буржуа, но стоило одному из сыновей назвать Хогги по имени, как вооруженное ограбление школьного учителя превращается в долгую и кровавую пытку. Мандрагора и Табс явно пытаются продемонстрировать Алану, что он тот самый человек, который повинен в их чудовищном положении. Для того, чтобы понять причину их ненависти Хогги придется вспомнить о событиях двадцатилетней давности, в которых он невольно сыграл не последнюю роль.