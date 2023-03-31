Неудивительно, что он так страдал: посмотрите на главную любовь сантехника из сериала «Отель Элеон»

Владислава Ветрова многие помнят по роли сантехника дяди Бори из комедийного сериала «Отель Элеон». Путь артиста к успеху был непростым. С карьерой ему помогала Вера Сотникова, и вскоре их отношения переросли в душераздирающую личную драму.

Они познакомились на репетиции пьесы. Оба были несвободны. Ветров, правда, оставил супругу в родном Ростове ради столичной карьеры. Устоять перед обаянием актрисы он не смог, сравнивал свою влюбленность с солнечным ударом. Их страстный роман длился несколько месяцев. Мучимый угрызениями совести, актер разрывался между возлюбленной и супругой.

Тогда Сотникова решила положить конец их отношениям, потому что не хотела разрушать семью. Это разбило Ветрову сердце. Выбирался из отношений он, по его собственному признанию, «тяжело и кроваво». Спасли работа и, как ни странно, супруга Ирина. Она приняла его обратно в семью и простила измену.