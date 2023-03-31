Неудивительно, что он так страдал: посмотрите на главную любовь сантехника из сериала «Отель Элеон»
Актер долго не мог оправиться после разрыва.
Владислава Ветрова многие помнят по роли сантехника дяди Бори из комедийного сериала «Отель Элеон». Путь артиста к успеху был непростым. С карьерой ему помогала Вера Сотникова, и вскоре их отношения переросли в душераздирающую личную драму.
Они познакомились на репетиции пьесы. Оба были несвободны. Ветров, правда, оставил супругу в родном Ростове ради столичной карьеры. Устоять перед обаянием актрисы он не смог, сравнивал свою влюбленность с солнечным ударом. Их страстный роман длился несколько месяцев. Мучимый угрызениями совести, актер разрывался между возлюбленной и супругой.
Тогда Сотникова решила положить конец их отношениям, потому что не хотела разрушать семью. Это разбило Ветрову сердце. Выбирался из отношений он, по его собственному признанию, «тяжело и кроваво». Спасли работа и, как ни странно, супруга Ирина. Она приняла его обратно в семью и простила измену.