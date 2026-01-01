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Марк Веббер
Mark Webber
Киноафиша
Персоны
Марк Веббер
Марк Веббер
Mark Webber
Дата рождения
19 июля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Миннеаполис, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Марк Веббер
Родился 19 июля 1980 года. Миннеаполис, Миннесота, США.
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Популярные фильмы
7.3
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(2010)
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Психоаналитик
(2009)
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(2005)
Фильмография Марк Веббер
4.5
Не для слабонервных
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боевик, триллер
2024, США
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6.8
Не волнуйся, он далеко не уйдет
Don't Worry, He Won't Get Far on Foot
драма, биография
2018, США
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Рецензия
6.4
С прицепом
драма, комедия, мелодрама
2017, США
6.9
Зеленая комната
Green Room
триллер, криминал
2015, США
6.2
Жуткий
Uncanny
драма, ужасы, фантастика
2015, США
5.9
Джезабель
Jessabelle
ужасы, триллер
2014, США
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6.9
Детка
Laggies
драма
2014, США
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13 Sins
ужасы, триллер
2014, США
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