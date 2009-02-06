К счастью, «улицы разбитых фонарей» остались в прошлом. Да, фонари починили... Но преступники-то никуда не делись! Напротив, день ото дня они становятся все изощреннее, циничнее и наглее. С такими «менту» старой школы, пожалуй, и не совладать. «Продвинутый» криминалитет наших дней могут обуздать только «менты новой формации». Такие, например, как герои нового сериала «Откройте, милиция!»

Еще молодые, но уже опытные, отлично подготовленные, умные и неподкупные, они будут ловить жуликов с удвоенной «убойной силой»! В каждой серии героям предстоит расследовать не одно, а сразу два преступления! Новый век - новый ритм. Оторваться будет невозможно!