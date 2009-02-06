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Постер сериала Откройте, милиция
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Киноафиша Сериалы Откройте, милиция

Откройте, милиция (2009 - 2009)

Otkrojte, miliciya 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 8 минут

О чем сериал

К счастью, «улицы разбитых фонарей» остались в прошлом. Да, фонари починили... Но преступники-то никуда не делись! Напротив, день ото дня они становятся все изощреннее, циничнее и наглее. С такими «менту» старой школы, пожалуй, и не совладать. «Продвинутый» криминалитет наших дней могут обуздать только «менты новой формации». Такие, например, как герои нового сериала «Откройте, милиция!»

Еще молодые, но уже опытные, отлично подготовленные, умные и неподкупные, они будут ловить жуликов с удвоенной «убойной силой»! В каждой серии героям предстоит расследовать не одно, а сразу два преступления! Новый век - новый ритм. Оторваться будет невозможно!

В ролях
В ролях
Елена Полякова
Елена Полякова
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Вячеслав Ганенко
Оксана Васильева
Александр Синюков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Откройте, милиция - Сезон 1 Сезон 1
2009, 8 эпизодов
 
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