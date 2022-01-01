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Долгожданная любовь Долгожданная любовь
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Долгожданная любовь, 2008

2008 / Россия
5.7 Оцените
10 голосов
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О фильме

История о том, как три поколения женщин одной семьи: мать, дочь и бабушка, ищут свое счастье. Вероника, так зовут маму, работает в одной крупной страховой компании, дочка Даша студентка технического вуза. Часто после занятий в институте, девушка заскакивает в гости к бабушке - Евгении Васильевне. Хотя назвать её «бабушкой» язык не поворачивался. В свои приблизительно 55 лет она женщина суперактивная. У Евгении Васильевны весьма нетривиальное увлечение - бальные танцы. В настоящий момент Евгения Васильевна переживает сложный период - её партнёра разбил радикулит. Пока он болеет, новый партнёр успел признаться бабушке в любви, и та ответила ему взаимностью. Теперь Евгения Васильевна боится сказать об этом первому, не зная, как на эту новость отреагирует его организм. Внучка, по всей очевидности, пошла в бабушку. У неё тоже огромное количество кавалеров. Разница заключалась в том, что Евгения Васильевна была невероятно влюбчивая, а Даша - донельзя разборчивая. Но ни одна, ни другая замуж не собирались. Бабушка полагала, что ей уже поздно, а внучка - что ей ещё рано. Зато обе были уверены: уж кому надо искать мужа так это маме. А у Вероники, тем временем, неожиданно завязались романтические отношения с одним из новых клиентов.

5.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2008
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Артимович
В ролях
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Юрий Смирнов
Елена Великанова
Татьяна Конюхова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Долгожданная любовь 1 постер
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Долгожданная любовь
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