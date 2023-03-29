Советский ответ раскрепощенному Голливуду: этот фильм стыдно смотреть даже сегодня

Советское перестроечное кино до сих пор вызывает шквал бурных эмоций у зрителей, причем не всегда положительных. Так, в 1990 году вышел скандальный фильм Василия Панина «Захочу — полюблю», повергший неискушенную публику в шок.

Картина является вольной экранизацией повести Валерия Брюсова «Последние страницы из дневника женщины». Режиссер позволил себе много свободы, чтобы соответствовать кинотенденциям тех шальных времен. В начале 90-х страну захлестнул поток голливудских лент с изобилием самой разнообразной «клубнички». Советские режиссеры приняли это к сведению и начали пачками штамповать кино с обнаженной натурой — по поводу и без.

Одним из таких творцов и стал экспериментатор Панин, решивший прочесть классику по-новому. На главную роль он пригласил роковую красотку и секс-символ 90-х Веру Сотникову. Компанию ей составили Нина Русланова, Валерий Золотухин и Олег Анофриев. От изобилия откровенных сцен неподготовленная публика долго не могла прийти в себя, а многие даже обвинили режиссера в осквернении классики.

Современным зрителям картина тоже пришлась не по вкусу. Вот что пишут пользователи Сети о работе Панина: «Я бы определил его в жанр очень унылой эротики», «Нудный фильм!», «Обнаженные актрисы — это очень симпатично, но вот обнаженный Анатолий Васильев — как-то не очень».