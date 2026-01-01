Классика мировой драматургии

Пьеса Джона Патрика «Дорогая Памела, или Счастливого Рождества» — это признанный шедевр мировой сцены, который давно покорил сердца зрителей. На первый взгляд это простая рождественская история, но за ней скрываются глубокие размышления о добре, любви и человечности.

Запущенный дом и коварные планы

Сюжет разворачивается в обветшалом доме Памелы Кронки, одинокой женщины, потерявшей семью и веру в жизнь. Трое мошенников, спасаясь от преследования полиции, решают провернуть хитроумную аферу — застраховать Памелу и инсценировать несчастный случай. Кажется, что план идеален.

Чудесное преображение

Однако все меняется, когда антигерои начинают проводить время с Памелой. Ее тепло и доброта неожиданно пробуждают в них лучшие человеческие качества. Постепенно мошенники понимают, что истинные ценности — это не деньги, а любовь, доброта и честность.

Добро, которое спасает

С каждой минутой спектакль открывает перед зрителями важные истины: иногда достаточно одного доброго слова или простого поступка, чтобы изменить чью-то жизнь. Это история, напоминающая, что даже в самые трудные времена чудеса происходят.

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