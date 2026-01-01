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Дорогая Памела, или Счастливого Рождества
Киноафиша Дорогая Памела, или Счастливого Рождества

Спектакль Дорогая Памела, или Счастливого Рождества

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Классика мировой драматургии

Пьеса Джона Патрика «Дорогая Памела, или Счастливого Рождества» — это признанный шедевр мировой сцены, который давно покорил сердца зрителей. На первый взгляд это простая рождественская история, но за ней скрываются глубокие размышления о добре, любви и человечности.

Запущенный дом и коварные планы

Сюжет разворачивается в обветшалом доме Памелы Кронки, одинокой женщины, потерявшей семью и веру в жизнь. Трое мошенников, спасаясь от преследования полиции, решают провернуть хитроумную аферу — застраховать Памелу и инсценировать несчастный случай. Кажется, что план идеален.

Чудесное преображение

Однако все меняется, когда антигерои начинают проводить время с Памелой. Ее тепло и доброта неожиданно пробуждают в них лучшие человеческие качества. Постепенно мошенники понимают, что истинные ценности — это не деньги, а любовь, доброта и честность.

Добро, которое спасает

С каждой минутой спектакль открывает перед зрителями важные истины: иногда достаточно одного доброго слова или простого поступка, чтобы изменить чью-то жизнь. Это история, напоминающая, что даже в самые трудные времена чудеса происходят.

В составе возможны изменения.

Режиссер
Александр Гордиенко
В ролях
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Виктория Тарасова
Виктория Тарасова
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко

Фотографии

Дорогая Памела, или Счастливого Рождества Дорогая Памела, или Счастливого Рождества Дорогая Памела, или Счастливого Рождества Дорогая Памела, или Счастливого Рождества Дорогая Памела, или Счастливого Рождества Дорогая Памела, или Счастливого Рождества Дорогая Памела, или Счастливого Рождества Дорогая Памела, или Счастливого Рождества
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