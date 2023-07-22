Вере Сотниковой 63 года: глядя на ее фото, верится с трудом

В 90-е Вера Сотникова считалась одной из главных роковых красавиц российского кино. Перед ее чарами не устояли Владимир Кузьмин, Владислав Ветров и Дмитрий Малашенко. Совсем недавно актрисе исполнилось 63 года, но она по-прежнему может похвастаться эффектной внешностью.

Сотникова начала сниматься еще на заре 80-х, а пик ее славы пришелся на перестроечные годы. Веру Михайловну можно увидеть в картинах «Курьер», «Битва трех королей», «Королева Марго», «Людмила» и в других. Сегодня Сотникова намного чаще появляется в разных ток-шоу, чем в кино.

К радости ее поклонников, актриса по-прежнему прекрасна: у нее роскошные волосы, ровная кожа, ухоженная внешность. При этом на лице Веры Михайловны не видны следы пластики и уколов красоты. По словам артистки, главный ингредиент вечной молодости — чувство влюбленности.