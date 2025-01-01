Том Стоппард вновь на сцене РАМТа

Том Стоппард возвращается на сцену Российского академического молодежного театра (РАМТ) с захватывающей автобиографической семейной сагой. Спектакль "Леопольдштадт" представляет собой многослойный и ироничный эпос, исследующий веру и иллюзии, а также противостояние человека и истории. Это история о человеческой силе и слабости, о голосе крови, который делает человека человеком.

Исторический контекст

Леопольдштадт — один из районов австрийской столицы, который получил свое название в честь императора Священной Римской империи. Однако в народе его всегда называли «островом мацы», так как здесь на протяжении веков проживала большая еврейская община.

Семья Германа Мерца

Центром повествования является семья Германа Мерца, родом из Леопольдштадта. Если его прадед был простым разносчиком тканей, то сам Герман Мерц стал преуспевающим фабрикантом и одним из богатейших людей Вены. Он был завсегдатаем оперы и светских салонов, окруженный шумным и многочисленным семейством.

Предвестие нового века

За несколько дней до наступления нового XX века Герман собрал в своей роскошной гостиной всех своих близких. Он был уверен, что его дети и внуки будут жить в царстве разума, красоты, научного прогресса, философии и искусства.

Трагедия и размышления

В 1955 году в той же гостиной встречаются Роза, Натан и Лео — три «осколка» некогда огромного рода, единственные, кому удалось выстоять в огне XX столетия. Режиссер Алексей Бородин подчеркивает: «Леопольдштадт» — это не только трагедия отдельной семьи или даже народа. Это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А еще это размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, не теряя себя и своих корней.