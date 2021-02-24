Размеренную жизнь пограничника небольшого приморского городка Алексея Стрельцова нарушает приезд его старого знакомого Михаила Логинова. Ещё недавно Стрельцов ждал повышения, но теперь об этом можно забыть: службу возглавит Логинов, человек жёсткий и вспыльчивый. Плюс ко всему приехал он не один, а с бывшей невестой Алексея Светланой. Чтобы сбежать от прошлого, Стрельцов просит о переводе в другую часть. Однако внезапная и загадочная смерть полковника Мещерякова заставляет Стрельцова всё-таки остаться, чтобы расследовать это запутанное и мрачное дело.