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Постер сериала Курорт цвета хаки
Постер сериала Курорт цвета хаки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Курорт цвета хаки

Курорт цвета хаки (2021 - 2021)

Kurort cveta haki 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Размеренную жизнь пограничника небольшого приморского городка Алексея Стрельцова нарушает приезд его старого знакомого Михаила Логинова. Ещё недавно Стрельцов ждал повышения, но теперь об этом можно забыть: службу возглавит Логинов, человек жёсткий и вспыльчивый. Плюс ко всему приехал он не один, а с бывшей невестой Алексея Светланой. Чтобы сбежать от прошлого, Стрельцов просит о переводе в другую часть. Однако внезапная и загадочная смерть полковника Мещерякова заставляет Стрельцова всё-таки остаться, чтобы расследовать это запутанное и мрачное дело.

В ролях
В ролях
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Александр Обласов
Александр Обласов
Александр Гришин
Александр Гришин
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Максим Костромыкин
Максим Костромыкин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.7 IMDb
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Сезоны
Курорт цвета хаки - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
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