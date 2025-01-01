Машинист Федор Иванович Моргунов ждет своего помощника, чтобы отогнать состав в ремонт на станцию Беляевка. Внезапно от сердечного приступа он теряет сознание и, падая, задевает рукой за рычаг. Поезд самопроизвольно начинает движение, набирает скорость и становится неуправляемым. Чтобы избежать столкновения, диспетчер дает ему зеленую улицу. Однако никто не знает, что в пассажирском вагоне люди. Ученика ПТУ Алексея Нечаева пустил машинист, а Влад, Галя и Марина едут «зайцами». Ребята заподозрили неладное лишь когда поезд со свистом пронесся мимо нужной им Беляевки. Из окна видно, что в головной тепловоз объят пламенем. Алексей решает по крыше добраться до кабины машиниста...