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Постер фильма Поезд вне расписания
Постер фильма Поезд вне расписания
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Поезд вне расписания

Поезд вне расписания

Poyezd vne raspisaniya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Машинист Федор Иванович Моргунов ждет своего помощника, чтобы отогнать состав в ремонт на станцию Беляевка. Внезапно от сердечного приступа он теряет сознание и, падая, задевает рукой за рычаг. Поезд самопроизвольно начинает движение, набирает скорость и становится неуправляемым. Чтобы избежать столкновения, диспетчер дает ему зеленую улицу. Однако никто не знает, что в пассажирском вагоне люди. Ученика ПТУ Алексея Нечаева пустил машинист, а Влад, Галя и Марина едут «зайцами». Ребята заподозрили неладное лишь когда поезд со свистом пронесся мимо нужной им Беляевки. Из окна видно, что в головной тепловоз объят пламенем. Алексей решает по крыше добраться до кабины машиниста...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 12 мая 1986
Дата выхода
12 мая 1986 СССР
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Poyezd vne raspisaniya, A megállíthatatlan vonat, Rong väljaspool sõiduplaani, Поезд вне расписания, Поїзд поза розкладом
Режиссер
Александр Гришин
В ролях
Владимир Шевельков
Владимир Шевельков
Игорь Шавлак
Наталья Вавилова
Наталья Вавилова
Ольга Кузнецова
Ольга Кузнецова
Анатолий Лукьяненко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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