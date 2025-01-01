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Остров сокровищ
Билеты от 500₽
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Захватывающие приключения и реальные испытания в прочтении режиссера Александра Коручекова

В прочтении режиссёра Александра Коручекова всемирно известный приключенческий роман для детей «Остров сокровищ» превращается в увлекательное путешествие для подростков. Это не просто история о поисках сокровищ, а глубоко личный опыт, который помогает молодым героям справиться с внутренними демонами.

На сцене мерцают в тумане белые паруса, а сумрачное пространство корабельного трюма становится испытанием не только для смелых, но и для слабых. Сольные рок-баллады пиратов сменяются напряжёнными перестрелками и рукопашными боями, погружая зрителей в атмосферу настоящего приключения.

Психологическая глубина

Главная схватка Джима Хокинса заключается не только в борьбе с пиратами за клад, но и в противостоянии собственным страхам, предательству и разочарованию в друге. Этот спектакль становится метафорой поиска себя и обретения внутренней силы на пути к взрослой жизни.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть «Остров сокровищ» в театре. Спектакль обещает быть эмоциональным и насыщенным, а также заставит задуматься о важнейших вопросах взросления. Подготовьтесь к захватывающему вечеру, который оставит глубокий след в вашей душе!

Режиссер
Александр Коручеков
В ролях
Прохор Чеховской
Денис Баландин
Андрей Бажин
Андрей Бажин
Олег Зима
Александр Гришин
Александр Гришин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
13:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽
28 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
13:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽

Фотографии

Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ

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