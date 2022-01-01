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Vsego odin povorot

Всего один поворот, 1986

1986 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Елена Тарасова - молодая, современная женщина, работает шофером такси. Она одинока, разочарована в мужчинах, но имеет близкого друга автогонщика, к которому летает в разные города на свидания. Однажды, после отказа начальника таксопарка дать в очередной раз отпуск за свой счет, Лена решает обмануть его и просит встретившегося ей на улице моряка представиться женихом. Ни к чему не обязывающая маленькая хитрость оборачивается для Лены и ее случайного избранника - штурмана Ковалева - большим настоящим чувством…

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 21 июня 1987
Режиссер
Александр Гришин
Александр Гришин
В ролях
Нийоле Ожелите
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Сергей Мартынов
Наталья Хорохорина
Наталья Хорохорина
Все актеры и съемочная группа
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