Всего один поворот, 1986

Елена Тарасова - молодая, современная женщина, работает шофером такси. Она одинока, разочарована в мужчинах, но имеет близкого друга автогонщика, к которому летает в разные города на свидания. Однажды, после отказа начальника таксопарка дать в очередной раз отпуск за свой счет, Лена решает обмануть его и просит встретившегося ей на улице моряка представиться женихом. Ни к чему не обязывающая маленькая хитрость оборачивается для Лены и ее случайного избранника - штурмана Ковалева - большим настоящим чувством…