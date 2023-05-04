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Киноафиша Новости Женщина пытается защитить детей от зловещего культа в трейлере мини-сериала «Очищение»

Женщина пытается защитить детей от зловещего культа в трейлере мини-сериала «Очищение»

4 мая 2023 15:34
Женщина пытается защитить детей от зловещего культа в трейлере мини-сериала «Очищение»

В основу этого психологического триллера лег бестселлер о похищениях.

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер восьмисерийного психологического триллера «Очищение» о женщине, которая пытается остановить лидера культа, охотящегося на детей. Ведущие роли в мини-сериале сыграли Тереза Палмер («Открытие ведьм»), Гай Пирс («Мейр из Исттауна») и Миранда Отто («Бюро магических услуг»).

Главная героиня повествования — молодая женщина (Палмер), выросшая в закрытой религиозной общине с довольно необычными правилами. Однажды ей приходится вернуться в места своей юности и столкнуться с призраками прошлого, о которых она бы рада забыть. Узнав, что в окрестностях происходят похищения детей, терзаемая внутренней травмой главная героиня решает покончить с этим. Она намерена остановить лидера культа (Отто), чтобы спасти воспитываемых в отрыве от настоящей семьи маленьких девочек, которым грозит так называемый обряд «очищения».

В основу проекта лег криминальный бестселлер Джошуа Помаре. Кроме того, авторы вдохновлялись реальными историями о похищениях. Сценарий написали создатели австралийского сериала «Джек Айриш» Элиз МакКреди и Мэтт Кэмерон, а также Осама Сами. В актерском составе вместе с Палмер, Пирсом и Отто задействованы Завьер Сэмюэл, Клаудия Карван, Анна Лизе Филлипс, Марк Коулз Смит, Дорис Юнэйн, Гари Свит и Джулия Сэвэдж.

Первые два эпизода выйдут на Hulu и Disney+ 24 мая, а заключительная серия станет доступна 5 июля.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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