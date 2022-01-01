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Ged it at Goodes

У Гудди есть все, 2010

2010 / Австралия
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О фильме
Итальянская продавщица Магда приезжает в Австралию, чтобы добиться успеха, и устраивается на работу в модный салон одного из крупных магазинов. В итоге она вносит сумятицу в налаженную жизнь своих коллег-продавщиц и их семей.
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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2010
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Брюс Бересфорд
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Гай Пирс
Гай Пирс
Миранда Отто
Миранда Отто
Все актеры и съемочная группа
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