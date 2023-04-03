«Бюро магических услуг»: Рецензия Киноафиши

С высоты птичьего полета мы видим Лондон. А затем, как по волшебству, переносимся в маленькую спаленку Пола Карпентера ( Патрик Гибсон ) — невезучего, но милого молодого человека. Прямо сейчас он собирается на собеседование ради работы, которая поможет платить по счетам. Но будильник не прозвенел, в штанах оказалась дырка, шнурки на ботинках порвались, тостер взорвался, на улице собака украла шарф, и эта цепь случайностей помешала Полу пройти интервью, но привела к другой двери с надписью «Для соискателей».

После странноватой беседы с генеральным директором и топ-менеджерами таинственной лондонской фирмы J.W. Wells & Co Пола нанимают на работу. Вместе с коллегой по стажировке Софи Петтингель (Софи Уайлд) Карпентеру придется выяснить, что за магические услуги оказывает компания, и найти артефакт — переносную дверь. Она чрезвычайно важна для харизматичного гендира Хамфри Уэллса ( Кристоф Вальц ), менеджера среднего звена Денниса Таннера ( Сэм Нил ) и вообще для всех сотрудников. Что неудивительно, ведь с помощью нее можно переместиться в любое место. Полу и Софи предстоит узнать, что скрывается за дверьми многочисленных кабинетов огромной корпорации, в которую Уэллс внедряет новую стратегию, разрушающую мир волшебства и древние магические практики.

Перед просмотром компьютерный код на экране на всякий случай спросит зрителя, хочет ли тот увидеть это кино. Но не дождавшись ответа, система решит за всех и выберет кнопку Agree — раз заплатили деньги за билет и пришли на показ, значит, точно согласны. Такая вставка в структуру фильма обусловлена дальнейшим развитием сюжета, а также одной из важнейших идей, зашитых в фэнтези «Бюро магических услуг» — австралийского фильма Джеффри Уокера . Картина основана на книге «Переносная дверь» 2003 года — первой части из серии J. W. Wells & Co британского писателя-юмориста Тома Холта. Может показаться, что Холт пародирует Джоан Роулинг, но свой первый фэнтезийный роман он опубликовал еще в 1987-м, за 10 лет до «мальчика, который выжил». А его «Переносная дверь» берет за основу комическую оперу «Волшебник» 1887 года У. С. Гилберта и Артура Салливана о старой семейной фирме колдунов.

Бюро магических услуг

Фантасты, и Холт в их числе, часто используют фэнтези для того, чтобы в развлекательной обертке поговорить о чем-то важном (подмигнем здесь «Гарри Поттеру»). И для Холта мир магии стал ширмой фокусника, который прячет в рукаве политические темы и проблемы технологического прогресса. Тот программный код в начале фильма, который решает за людей, и вся история операции «Мелкий шрифт» выглядят как тревожное предупреждение создателей «Бюро магических услуг» об искусственном интеллекте, который сильнее, чем мы думаем, влияет на наши решения и жизни. Причем то, что в 2003 году казалось далеким будущим, спустя 20 лет уже практически стало нашим сегодняшним. Ведь пока Илон Маск просит приостановить развитие ИИ для разработки протоколов безопасности, нейросеть уверенно отправляет Трампа под арест, а Папу Римского наряжает в модный пуховик (пока только на фото). Кроме того, это, пожалуй, первый в мире фэнтезийный фильм о сборе личных данных людей для того, чтобы взять под контроль их жизни.

«Бюро магических услуг» оказывается умнее, чем представляется на первый взгляд. В его вселенной существуют не только маги и подземные гоблины, которые придумывают милые совпадения, сводящие подходящих друг другу партнеров или возвращающие пропавших родственников. «Случайности неслучайны», — твердят в бюро. Но на деле более важным лозунгом становится предостережение от того, чтобы стать рабом системы. Уокер показывает, как большие корпорации убивают все живое и стирают индивидуальность. В одной из сцен Софи, подчинившись компании, с удовольствием пьет кофе, хотя и ненавидит его. И Пол, и Софи демонстрируют безропотное подчинение начальству. Но со временем включается критическое мышление, и все происходящее вокруг герои начинают подвергать сомнению.

Бюро магических услуг

Однако эти важные темы скрыты глубоко в сценарии. Авторы лишь ненавязчиво напоминают о том, что нужно внимательно изучать все то, что подписываешь, и делать то, что правильно. Да, в фильме звучит избитая шутка про мелкий шрифт в договорах, рассказывается простая история о поиске своего места в жизни, и всех спасает, как всегда, самый заурядный и посредственный человек. Но пусть эта предсказуемость во всем не отпугнет потенциального зрителя, поскольку интересный и захватывающий сюжет не даст заскучать ни на минуту. К тому же Сэм Нил и Кристоф Вальц привносят комическую энергию во впечатляющий дизайн.

Бюро магических услуг

«Бюро магических услуг» — это увлекательный фильм, который понравится всем любителям приключений и фэнтези. А отнюдь не детский юмор порадует взрослых, которые пришли на сеанс со зрителями помладше. Высокое качество спецэффектов погружает в мир магии с головой, и актерская игра не подводит, так что поверить в существование этой вселенной получится. Милое кино, которое тем не менее выступает против слепого доверия к высшим чинам и воздействия на умы искусственного интеллекта.