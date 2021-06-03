Состоятельная бизнес-леди Роксана Уотерс устраивает роскошную вечеринку в честь дня рождения своих сыновей-близнецов. В шикарном особняке Роксаны собирается множество гостей. Кажется, что праздник удался на славу. Однако в самый разгар торжества происходит дерзкое ограбление, в ходе которого пропадает эксклюзивное ожерелье стоимостью 16 миллионов долларов. Под подозрение попадают все присутствующие. И теперь женщины самого разного финансового и социального положения, от гламурной светской львицы до няни, объединяются, чтобы расследовать это дерзкое похищение.