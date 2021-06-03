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Постер сериала Необычные подозреваемые
Постер сериала Необычные подозреваемые
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Необычные подозреваемые

Необычные подозреваемые (2021 - 2021)

The Unusual Suspects 18+
Год выпуска 2021
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Состоятельная бизнес-леди Роксана Уотерс устраивает роскошную вечеринку в честь дня рождения своих сыновей-близнецов. В шикарном особняке Роксаны собирается множество гостей. Кажется, что праздник удался на славу. Однако в самый разгар торжества происходит дерзкое ограбление, в ходе которого пропадает эксклюзивное ожерелье стоимостью 16 миллионов долларов. Под подозрение попадают все присутствующие. И теперь женщины самого разного финансового и социального положения, от гламурной светской львицы до няни, объединяются, чтобы расследовать это дерзкое похищение.

Необычные подозреваемые - трейлер первого сезона
Необычные подозреваемые  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Миранда Отто
Миранда Отто
Мишель Вергара Мур
Питер О’Брайэн
Тоби Леонард Мур
Тоби Леонард Мур
Хизер Митчелл
Ари Бойлэнд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Необычные подозреваемые - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
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