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Киноафиша Сериалы Детектив на все руки. Утром проснутся не все

Детектив на все руки. Утром проснутся не все (2023 - …)

Детектив на все руки. Утром проснутся не все 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Детектив на все руки. Утром проснутся не все» – массажистка Наталья Селиванова, которая искренне любит свою работу. Но одним ужасным утром ей приходится переквалифицироваться в сыщика. Когда она приходит в дом своего постоянного клиента, выясняется, что массаж ему не потребуется уже никогда. Мужчина приколот шпагой к своему креслу, а сама Наташа оказывается первым человеком, обнаружившим труп. Сперва девушка становится свидетельницей по этому делу, но постепенно включается в расследование.

В ролях
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Галина Польских
Галина Польских
Алексей Морозов
Алексей Морозов
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова
Дарья Калмыкова
Дарья Калмыкова
Евгения Ахременко
Евгения Ахременко
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Детектив на все руки. Утром проснутся не все»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Детектив на все руки. Утром проснутся не все - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
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