Героиня сериала «Детектив на все руки. Утром проснутся не все» – массажистка Наталья Селиванова, которая искренне любит свою работу. Но одним ужасным утром ей приходится переквалифицироваться в сыщика. Когда она приходит в дом своего постоянного клиента, выясняется, что массаж ему не потребуется уже никогда. Мужчина приколот шпагой к своему креслу, а сама Наташа оказывается первым человеком, обнаружившим труп. Сперва девушка становится свидетельницей по этому делу, но постепенно включается в расследование.