«Чудотворец» — многосерийное драматическое шоу, посвященное сложному конфликту двух великих экстрасенсов. Действие сериала происходит на рубеже прошлого века и этого, когда в моду входят магия и эзотерика. Главные герои — Виктор Ставицкий и Николай Арбенин. Оба экстрасенса активно появляются на телевидении, приковывая внимание миллионов зрителей. Однако отношения между ними оставляют желать лучшего. Многие думают, что основной их конфликта является профессиональное соперничество, однако на самом деле герои просто влюблены в одну и ту же женщину, которую вот уже много лет никак не могут поделить.