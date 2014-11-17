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Киноафиша Сериалы Чудотворец
Чудотворец (2014 - 2014) Чудотворец 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

«Чудотворец» — многосерийное драматическое шоу, посвященное сложному конфликту двух великих экстрасенсов. Действие сериала происходит на рубеже прошлого века и этого, когда в моду входят магия и эзотерика. Главные герои — Виктор Ставицкий и Николай Арбенин. Оба экстрасенса активно появляются на телевидении, приковывая внимание миллионов зрителей. Однако отношения между ними оставляют желать лучшего. Многие думают, что основной их конфликта является профессиональное соперничество, однако на самом деле герои просто влюблены в одну и ту же женщину, которую вот уже много лет никак не могут поделить.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук Виктор Ставицкий
Оксана Фандера
Оксана Фандера Вера Чернышова
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Филипп Янковский
Филипп Янковский Николай Арбенин
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чудотворец - Чудотворец Чудотворец
2014, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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