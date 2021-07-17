Детективный мини-сериал «Стажеры» – это история о парнях, которые проходят практику в оперативном отделе. Куратором ребят становится капитан Ремизов, который также является руководителем отдела внутренних дел. Это опытный оперативник, цинично смотрящий на жизнь. Он следует порядку, установленному еще в лихие 90-е годы. Его требования и отношение к службе удивляет ребят, принадлежащих к поколению Y. Благодаря совместной работе парни усвоят много ценных уроков, а Ремизов предастся ностальгии по ушедшей молодости.