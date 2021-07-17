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Киноафиша Сериалы Стажеры
Стажеры (2021 - 2021) Стажеры 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 19 часов 12 минут
О чем сериал

Детективный мини-сериал «Стажеры» – это история о парнях, которые проходят практику в оперативном отделе. Куратором ребят становится капитан Ремизов, который также является руководителем отдела внутренних дел. Это опытный оперативник, цинично смотрящий на жизнь. Он следует порядку, установленному еще в лихие 90-е годы. Его требования и отношение к службе удивляет ребят, принадлежащих к поколению Y. Благодаря совместной работе парни усвоят много ценных уроков, а Ремизов предастся ностальгии по ушедшей молодости.

Стажеры - трейлер первого сезона
Стажеры
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Галина Польских
Галина Польских
Сергей Погосян
Сергей Погосян
Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов Николай Берг
Азамат Нигманов
Азамат Нигманов Зия Искандеров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стажеры - Сезон 1 Сезон 1
2021, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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