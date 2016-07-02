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Киноафиша Сериалы Прошу поверить мне на слово
Прошу поверить мне на слово (2016 - 2016) Прошу поверить мне на слово 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 3 часа 28 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая женщина по имени Александра Суворова, которая совершает неожиданный поступок, разрушивший всю ее жизнь. Во время судебного заседания она берет на себя вину за совершение тяжкого преступления. По какой причине героиня сделала это и кто заставил ее так поступить? На этот вопрос она отказывается давать исчерпывающий ответ. За это решение женщина платит очень высокую цену. Ей придется преодолеть немало трудностей, чтобы вернуть себе свою жизнь... и потерянную дочь.

В ролях
В ролях
Ян Цапник
Ян Цапник
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Галина Польских
Галина Польских
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Ёла Санько
Ёла Санько
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Прошу поверить мне на слово - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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