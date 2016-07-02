В центре событий оказывается молодая женщина по имени Александра Суворова, которая совершает неожиданный поступок, разрушивший всю ее жизнь. Во время судебного заседания она берет на себя вину за совершение тяжкого преступления. По какой причине героиня сделала это и кто заставил ее так поступить? На этот вопрос она отказывается давать исчерпывающий ответ. За это решение женщина платит очень высокую цену. Ей придется преодолеть немало трудностей, чтобы вернуть себе свою жизнь... и потерянную дочь.