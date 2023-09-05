Завершились съемки десятой части «Ёлок»

Студия Bazelevs и продюсерская компания Kulik Production объявили об окончании съемок юбилейной части отечественной новогодней кинофраншизы «Ёлки». Шоураннером и соавтором сценария проекта является Евгений Кулик, ранее работавший над «Ёлками 9».

Фильм будет состоять из четырех новелл, которые будут связаны между собой. Сообщается, что в основу сюжета вновь — как и в случае с оригинальными «Ёлками» — ляжет теория о шести рукопожатиях, однако в этот раз авторы обещают представить свежий взгляд на знакомую идею.

Согласно установившейся традиции, актерский состав «Ёлок 10» будет изобиловать знакомыми лицами. В фильме сыграли известные актеры, комики, звезды эстрады и блогеры. В их число вошли телеведущая Регина Тодоренко («Орел и решка»), видеоблогер Амиран Сардаров («Дневник Хача»), комик Айдар Гараев («Студия СОЮЗ», КВН), звезда рилсов Даша Дошик, а также легенды российского кино Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Александр Баширов, Елена Валюшкина и другие. Кроме того, в фильме снялся Филипп Киркоров вместе со своим отцом Бедросом.

Продюсер Тимур Асадов уверен, что такое созвездие в актерском составе обеспечит предстоящему фильму успех у публики разных поколений.

В прокат «Ёлки 10» выйдут 7 декабря.