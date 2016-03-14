Сериал «Напарницы» – это российская детективная мелодрама о женщинах-полицейских, расследующих гибель их общего бывшего возлюбленного. Оперуполномоченная Лариса Войтович собирается замуж за красавца Егора, но в последний момент тот уходит от нее к подруге и коллеге Юле Соколовой. Проходят годы, и кто-то жестоко расправляется с неверным мужчиной. Несмотря на обстоятельства, Лариса искренне сожалеет о случившемся и сочувствует Юле. Она соглашается стать ее напарницей в этом главном в их жизни расследовании.