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Постер сериала Напарницы
Постер сериала Напарницы
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Киноафиша Сериалы Напарницы

Напарницы (2016 - 2016)

Naparnicy 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Напарницы» – это российская детективная мелодрама о женщинах-полицейских, расследующих гибель их общего бывшего возлюбленного. Оперуполномоченная Лариса Войтович собирается замуж за красавца Егора, но в последний момент тот уходит от нее к подруге и коллеге Юле Соколовой. Проходят годы, и кто-то жестоко расправляется с неверным мужчиной. Несмотря на обстоятельства, Лариса искренне сожалеет о случившемся и сочувствует Юле. Она соглашается стать ее напарницей в этом главном в их жизни расследовании.

В ролях
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Галина Польских
Галина Польских
Даниил Белых
Даниил Белых
Мария Рассказова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Напарницы - Сезон 1 Сезон 1
2016, 20 эпизодов
 
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