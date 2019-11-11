«Хорошая жена» — российская версия известного американского телешоу, повествующего о сильной женщине-адвокате, которая пытается найти новую опору в своей жизни. Главную героиню зовут Алиса. Она вынуждена вновь начать юридическую практику после того, как ее муж — известный прокурор — оказывается в центре сексуального скандала. И пока суженый отбывает свой срок за решеткой, Алиса тянет на себе всю семью. Она устраивается на работу в перспективную фирму, где сразу дает понять, что является большим профессионалом своего дела.