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Киноафиша Сериалы Хорошая жена
Хорошая жена (2019 - 2019) Хорошая жена 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

«Хорошая жена» — российская версия известного американского телешоу, повествующего о сильной женщине-адвокате, которая пытается найти новую опору в своей жизни. Главную героиню зовут Алиса. Она вынуждена вновь начать юридическую практику после того, как ее муж — известный прокурор — оказывается в центре сексуального скандала. И пока суженый отбывает свой срок за решеткой, Алиса тянет на себе всю семью. Она устраивается на работу в перспективную фирму, где сразу дает понять, что является большим профессионалом своего дела.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Галина Польских
Галина Польских
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Марина Зудина
Марина Зудина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хорошая жена - Сезон 1 Сезон 1
2019, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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