Сериал «Ева, рожай!» – это российская комедия об одинокой девушке, которая решила во что бы то ни стало завести ребенка. Ева – преподавательница в танцевальной школе, с головой погруженная в работу. Она проводит все время на танцплощадке и с радостью соглашается подменять коллег, уходящих в декрет или спешащих на утренник в детский сад. Но сама девушка никогда не задумывалась о семье, пока не узнала, что ее бывший возлюбленный женился и завел малыша. Теперь она хочет доказать всему миру и самой себе, что и она может быть мамой.