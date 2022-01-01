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Постер к сериалу Ева, рожай!
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Киноафиша Сериалы Ева, рожай!
Ева, рожай! (2022 - …) Ева, рожай! 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Start
Продолжительность 5 часов 12 минут
О чем сериал

Сериал «Ева, рожай!» – это российская комедия об одинокой девушке, которая решила во что бы то ни стало завести ребенка. Ева – преподавательница в танцевальной школе, с головой погруженная в работу. Она проводит все время на танцплощадке и с радостью соглашается подменять коллег, уходящих в декрет или спешащих на утренник в детский сад. Но сама девушка никогда не задумывалась о семье, пока не узнала, что ее бывший возлюбленный женился и завел малыша. Теперь она хочет доказать всему миру и самой себе, что и она может быть мамой.

Ева, рожай! - тизер
Ева, рожай!
тизер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Максим Виторган
Максим Виторган
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Галина Польских
Галина Польских
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ева, рожай! - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Ева, рожай!
Кадры из сериала
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