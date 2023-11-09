В ожидании новых чудес: вышел тизер-трейлер «Ёлок 10»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер юбилейной десятой части отечественной новогодней франшизы «Ёлки». Несмотря на обновление актерского состава, предстоящий фильм будет вновь представлять собой сборник новелл, действе которых развернется в канун Нового года.

Согласно синопсису, «Ёлки 10» будут основаны на классической концепции новогоднего чуда, которое непременно сбудется. Геннадьич, проживающий в доме престарелых недалеко от Санкт-Петербурга, получит настоящую семью. Молодой тюменской блогерше Ларисе доведется увидеть, что готов сделать ее муж ради блага близких. Марина из Татарстана полюбит то, что необычайно важно для ее супруга. Геймерше Тане из Нижнего Новгорода предстоит осознать, что в подлинной любви нет места играм. В новогоднюю ночь у каждого есть возможность пережить счастливое откровение.

В многочисленном актерском составе фильма задействованы Ольга Дибцева, Галина Польских, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Айдар Гараев, Юрий Кузнецов, Регина Тодоренко, Борис Щербаков, Егор Корешков и другие. Режиссерскую команду составили выступили Александра Ошкапул, Маргарита Спичкина, Дамир Мифтахов и Иван Чехов. Творческим руководителем выступает Евгений Кулик.

В прокате «Ёлки 10» появятся 7 декабря.