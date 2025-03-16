«Электрический штат»: Рецензия Киноафиши

Долгое время не особо заметные в киноиндустрии Энтони и Джо Руссо ворвались в студию Marvel, поставив одни из самых кассовых фильмов в истории: «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Перед братьями открылось бесконечное количество дверей, за которыми оказались главы студий с мешками денег, надеющихся, что Руссо лишь приумножат их богатства. Пока супергеройский конвейер старается переродиться в новой фазе, вернув не только братьев в кресло режиссеров «Судного дня» и «Секретных войн», но и всех главных актеров, чтобы уж наверняка срубить кассу, Руссо в свободном плавании вызывают все больше вопросов.

В перерыве Энтони и Джо взялись за продюсирование низкопробного сериала «Цитадель» для Amazon Prime Video и подружились с Netflix, создав скучнейше шаблонный боевик «Серый человек». Вкупе с очередным продуктом сотрудничества сторон, коим стал «Электрический штат», деятельность Руссо все больше кажется халтурой, а успех в Marvel хочется приписать надзирательскому взгляду Кевина Файги.

Словно олицетворяя собой пороки современного Голливуда, Руссо кичатся возможностью нанять галерею актеров А-класса и выделить им минимальное время пребывания на экране. Они берутся за графический роман Саймона Столенхага, признанный одной из лучших книг 2018 года, но оставляют от него лишь фантик, заполняя его отборным набором из клише. Они отвечают за разработку самой кассовой картины стриминга, выбив себе колоссальные 320 миллионов долларов. По следам прошедшего «Оскара», на этот бюджет можно было снять аж 32 «Бруталиста», 18 «Субстанций» и 53 «Аноры», что лучшего всего показывает, как, несмотря на награды, до реальной поддержки оригинального авторского кино индустрии еще очень далеко.

По сюжету фильма и книги действие происходит в альтернативной версии 1994 года. Человечество пережило войну с разумными роботами, одержав победу лишь благодаря изобретению нейрошлемов, позволяющим переносить свое сознание в мощное железное тело. Когда же все разумные машины были отправлены с глаз долой в специальную зону, создатель нейрошлемов поменял назначение своего изобретения. Теперь им можно пользоваться в повседневной жизни, растворяясь в симуляциях. В экранизации корпорация, отбирающая у людей реальную жизнь ради погружения в виртуальную, показана как беспощадный злодей. Однако, кроме поверхностных намеков и основной истории одного персонажа, в целом у технологии нет заметных для обывателя проблем. Люди могут не вставая с дивана общаться с умершими родственниками или отдыхать на пляже в компании суперзвезд. В первоисточнике же человечество полностью потеряло рассудок, отказываясь расставаться с видениями в нейрошлемах, что приводит к страшной смерти. Меланхоличная история графического романа — совсем не тот развлекательный массовый продукт, за который бы взялись Руссо, но это не значит, что сегодня у зрителей нет запроса на сложную и пугающую научную фантастику. Мы нуждаемся в ней, ведь противоположного, развлекательного контента и так в избытке, а растрата серьезного материала на еще одно попкорновое зрелище — печальная утрата.

Главная героиня, сирота Мишель (Милли Бобби Браун), вместе с роботом Космо отправляется на поиски своего брата Кристофера, которого считала погибшим. Затем к ним присоединяются контрабандисты Китс (Крис Пратт) и его друг-бот. Пратт в очередной раз воплощает образ Звездного лорда, а незаслуженно популярная Браун показывает свои низкие актерские способности. Среди второстепенных героев есть и Стэнли Туччи, и Джанкарло Эспозито, и Ке Хюи Куан, но они не в силах добавить фильму очков. Среди актеров озвучки звезд такое количество, что перечислять их и вовсе нет смысла. Единственным поистине светлым пятном является молодой актер Вуди Норман, до этого достойно разделивший экран с Хоакином Фениксом в нежном «Камон Камон». Если для чего и создавался «Электрический штат», то, надеемся, для запуска карьеры Нормана.

Всех героев и все происходящие с ними события мы видели уже сотни раз. На экране разворачиваются дорожные приключения, обретение и потеря друзей, заговоры и масштабные сражения. Графика в фильме хорошая, темп бойкий, а анимация роботов очаровательна. Хотя лучшие визуальные концепты фильма целиком заимствованы из графического романа, это симпатично вылизанная работа. И нет ничего удивительного, что она взлетела на верхушку самых просматриваемых сейчас проектов Netflix. Одноразовая безделушка для домашнего просмотра, которая при вскрытии обнажает чертовски неприятные внутренности современной киноиндустрии.