Энтони Руссо
Награды
Anthony Russo
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Энтони Руссо
Каннский кинофестиваль 2002
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
