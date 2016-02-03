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Дурацкое дело нехитрое - трейлер
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Дурацкое дело нехитрое. Трейлер

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Дата публикации: 21 августа 2014
Дурацкое дело нехитрое – Норвегия. Зима. Трудолюбивый Нилс управляет мощным плужным снегоочистителем, который очищает дороги и горные проходы негостеприимного обледенелого ландшафта местности, где он сам живёт. Совсем недавно он был признан жителем года за свои старания, а теперь получает известие о том, что его сын погиб в результате передозировки героина. Отказываясь верить в правдивость официальной версии смерти своего сына, он начинает тайное расследование с целью найти предполагаемых убийц парня. Однако дальнейшие события разворачиваются самым непредсказуемым образом, и ему приходится стать таинственным героем, внушающим страх в преступном мире.
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BliK 3 февраля 2016, 09:33
Оценка
Шикарный фильм для тех, кто ценит тонкий юмор. Главный злодей - прекрасный викинг с нарушенной психикой, как персонаж понравился больше всех. Ну мне, как девочке ;)) Красивейшие виды заснеженной Норвегии, куча нелепых убийств и обыденность преступлений, которая лучше 3d позволяет погрузиться в реальность фильма.



10/10 - северяне, как и во многом на высоте ✊
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
fanbunga 3 февраля 2016, 09:33
ой, спасибо! бегу искать✊
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
fanbunga 3 февраля 2016, 09:33
Скарсгард очень убедителен. Мафиозники прописаны и сыграны прикольно. Сербский дедок такой крепкий, конкретный. Сербы как-то симпатичнее показались, ближе они к нам, чем диетические, постные норвежцы.

Хорошее кино. Мрачноватое вообще-то. Хотя когда последний из Радованов самоубился, я не сдержалась. Напряжение, видимо, выплеснулось...
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
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