«Помнить»: Рецензия Киноафиши

Конверт с воспоминаниями

Кадр из фильма «Помнить»

Во время войны Зев Гутман был заключённым в Освенциме, но практически все воспоминания об этом эпизоде его жизни, ровно как и о других важных моментах, были захвачены в плен беспощадной деменцией. Он не помнит о недавней кончине любимой жены и о кошмарах, пережитых в концлагере. Когда Зев в один день покидает дом престарелых, чтобы осуществить важную миссию, ему приходится каждый раз после сна перечитывать письмо с инструкциями от его товарища Макса. В нём говорится, что мужчина должен найти того самого нациста, который убил их семьи, и совершить возмездие. Ему удалось избежать суда, и после войны он бежал в США, прикрываясь подставными документами. Теперь его зовут Руди Курландер, и на него объявлена охота. Правда, мужчин с таким именем, переехавших из Германии именно в то время, нашлось целых четверо, и для начала Зеву предстоит выяснить, кто из них тот самый хладнокровный убийца.

Кадр из фильма «Помнить»

Фильмов, где герои страдают расстройством памяти и вынуждены каждый день собирать своё прошлое по кусочкам, снято немало. Из подобного материала можно сделать комедийную драму, как это было с «50 первых поцелуев» или же такие психологические триллеры, как «Помни» Кристофера Нолана и «Прежде чем я усну» Роуэна Жоффе. Подобные драмы всегда стараются ввести в заблуждение и немного сбить с толку, при этом придерживаясь последовательного повествования. Но завеса тайны над прошлым героя обычно держится до самого конца, и когда действие достигает кульминации подробности обрушиваются на зрителя с шокирующей неожиданностью. И лишь потом ты начинаешь замечать, что в сценарии мелькали какие-то подсказки, на которые далеко не каждый обратит внимание, и ты сразу понимаешь, что автор не вводил тебя в конфуз, а, наоборот, пытался сказать как можно больше, но только не прямым текстом, а завуалировано. То же самое клише настигло и ленту «Помнить», что, возможно, оттолкнёт человека пресыщенного, но в той же мере поразит неопытного.

Кадр из фильма «Помнить»

Картина в очередной раз показывает человека, который не может смириться с прошлым и пойдёт на всё, чтобы свершилось правосудие. В отличие от «Убить Билла», где раскрывается противоречивость мести, тут она вполне прямолинейна. Герой не намерен сожалеть о содеянном и вряд ли после отмщения получит что-либо, помимо успокоения души. Единственной возможностью для зла искупить свою вину в этом случае становится смерть. О моральной стороне исследуемой Эгояном темы можно рассуждать так же долго, как и о целесообразности смертной казни, тем более что это проблемы одинаковой сущности. Но тут каждый должен решить самостоятельно и вывести собственное понятие справедливости, как это делают главные герои.

Кадр со съёмок фильма «Помнить»

Когда главные роли исполняют пожилые актёры, и само кинополотно соткано из старости, всё это вызывает очень трогательные и трепетные чувства. Примешайте сюда ещё жертв войны, и вы гарантированно получите сильную драму. Что хорошо получилось у Атома Эгояна, так это создание саспенса в некоторых сценах. Пожалуй, самым волнительным стал эпизод, когда главный герой вступает в противостояние с персонажем Дина Морриса. Сам Кристофер Пламмер сыграл просто потрясающе, что вполне обосновывается его актёрским стажем. Мартин Ландау хоть и появляется в кадре значительно реже, всё равно успевает раскрыться в качестве целеустремлённого и непоколебимого лидера, который, несмотря на преклонный возраст, сумел организовать столь продуманную операцию. Фильм стоит смотреть хотя бы из-за блестящего актёрского состава, искусной работы оператора и неугасающей напряжённости, которая царит в каждой сцене. Но если боитесь чрезмерной простоты и предсказуемости, то это кино вас вряд ли поразит.

Кадр из фильма «Помнить»

В прокате с 24 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Помнить»

Трошина Олеся