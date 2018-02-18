Отзывы о фильме
У Фортуны, 14-летней эфиопской девочки, нет никаких известий о родителях после того, как они пересекли Средиземное море. Вместе с другими беженцами она получает убежище на зиму в швейцарском католическом монастыре на высоте более 2000 метров. Пока они ждут, как их дальнейшую судьбу решит правительство Швейцарии, Фортуна встречает Кабира, 26-летнего африканского беженца и отчаянно влюбляется. Их отношения развиваются втайне, но однажды Кабир исчезает.
|30 августа 2019
|Испания
|19 сентября 2018
|Франция