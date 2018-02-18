Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Фортуна

Фортуна

Fortuna 18+
О фильме

У Фортуны, 14-летней эфиопской девочки, нет никаких известий о родителях после того, как они пересекли Средиземное море. Вместе с другими беженцами она получает убежище на зиму в швейцарском католическом монастыре на высоте более 2000 метров. Пока они ждут, как их дальнейшую судьбу решит правительство Швейцарии, Фортуна встречает Кабира, 26-летнего африканского беженца и отчаянно влюбляется. Их отношения развиваются втайне, но однажды Кабир исчезает.

Страна Швейцария / Бельгия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 19 сентября 2018
Премьера в мире 18 февраля 2018
Дата выхода
30 августа 2019 Испания
19 сентября 2018 Франция
Сборы в мире $96 548
Производство Vega Film, Need Productions, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
Fortuna, Φορτούνα
Режиссер
Жерминаль Роа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
