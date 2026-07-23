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Элли
Элли
Untitled Bong Joon-ho/Animated Project
Южная Корея / приключения, анимация, драма / 18+
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
В ролях
Вернер Херцог
Брэдли Купер
Дэйв Батиста
Финн Вулфхард
Айо Эдебири
Рэйчел Хаус
Kellan Tetlow
Jiggles
Алекс Джейн Гоу
Ally
Рэй Пантаки
Режиссер
Пон Чжун-хо
Сценарист
Пон Чжун-хо
,
Jason Yu
Композитор
Джон Карпентер
,
Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Южная Корея
Производство
Barunson C&C, CJ ENM, Pathé
Другие названия
Ally, The Valley, 계곡
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Место в рейтинге
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Обновлено 23 июля 2026
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