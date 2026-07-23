Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Элли

Элли

Untitled Bong Joon-ho/Animated Project
Южная Корея / приключения, анимация, драма / 18+

В ролях

Вернер Херцог
Вернер Херцог
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Финн Вулфхард
Финн Вулфхард
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Рэйчел Хаус
Рэйчел Хаус
Kellan Tetlow
Jiggles
Алекс Джейн Гоу
Ally
Рэй Пантаки
Рэй Пантаки
Режиссер Пон Чжун-хо
Сценарист Пон Чжун-хо, Jason Yu
Композитор Джон Карпентер, Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Южная Корея
Производство Barunson C&C, CJ ENM, Pathé
Другие названия
Ally, The Valley, 계곡

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 23 июля 2026

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
Рак на горе свистнул, Семенов и Фома возвращаются: дата выхода 8 сезона «Невского» больше не тайна — обводите в календаре
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше