«Соблазн»: Рецензия Киноафиши

Сибил — а именно ее именем в оригинале называется фильм Жюстин Трие — психотерапевт. Она хочет оставить практику и написать роман, поэтому отказывается от почти всех клиентов. Остается актриса Марго, которая колеблется, делать ли ей аборт, да мальчик лет десяти, который отвечает на один вопрос за сеанс. Придумать историю из головы не получается, поэтому Сибил начинает заимствовать кое-что из рассказов ее клиентки. А пробравшись через «черный ход» в чужую жизнь, не может остановиться.

Собственная жизнь Сибил полна кризисов. У нее муж и две дочери, младшая — от любовника, Сибил с ним порой встречается. Сибил — член общества анонимных алкоголиков, алкоголичка ее сестра, такой же была погибшая в автокатастрофе мать. Роман для нее теперь как бы способ написать свою жизнь заново, а другие люди картонные фигурки, в лучшем случае повод для вдохновения. Но всерьез взвалить на себя ношу демиурга очень сложно.

В предыдущем фильме Трие («В постели с Викторией») Виржини Эфира также играла женщину, которая пытается привести свою жизнь в порядок, только писателем был ее парень, рассказывавший всему интернету об их богатой сексуальной жизни. Теперь инструменты у нее в руках. В «Соблазне» точно подмечается, что автор для своих героев — и бог, и психоаналитик, и даже следователь. Только вот он их не спасает: «Спасателя в книге нет», — уличает Сибил свою сестру, совравшую, что прочитала ее книгу. Мотив писателя, который так влип в свою книгу, что не может выкрутиться, не нов. Можно найти переклички и с «Бассейном» Озона, однако Сибил также парадоксально напоминает пишущего «пустую» книгу Джека Торренса из «Сияния», тем более, что оба алкоголики.

Соблазн

Сибил главная героиня, но это фильм о трех женщинах. Кроме молодой актрисы Марго есть режиссер ее фильма «Мика», блестяще сыгранная памятной по «Тони Эрдманну» Сандрой Хюллер. Холодные блондинки Сибил и Мика похожи и по роду занятий, и внешне. В один момент Сибил даже становится на место режиссера, а в конце осознает, что снятый Микой фильм — о ней. И, конечно, написанная все же книга также о всех троих. Все возрождается в искусстве, но освобождает лишь правда: такую мораль можно было бы пришить фильму. Но у Трие достаточно вкуса, чтобы никакую мораль не педалировать.

Да, надо сказать, хотя интересы трех дамочек вращаются вокруг смазливого актера с русскими корнями по имени «Игор», это все же дань условности. Они хотят обрести не бойфренда, а себя самих, просто конфликт с собой прорывается конфликтом мире и традиционно воплощается в любовном треугольнике или похожей фигуре. И в кино, и в литературе мы снова вынуждены обращаться к психоаналитическим или художественном клише, убеждаться, что в жизни нет смысла, и даже снова слышать, что фильм подобен сновидению. Но тонкая ирония «Соблазна», как ни странно, вновь почти делает все это убедительным.

Например, скандальная немка, снимающая кино в Италии, причем влюбленная в своего актера до того, что в разгар сцены прыгает за борт с яхты — это уже сюжет для комедии положений. И вот она, мокрая, выходит на берег под «Реквием» Моцарта, только исполняется он на средиземноморской гитаре, что и красиво, и смешно. Таких хороших сцен много, снятых без хамства, чтобы не опошлить чувства героев, но и без надрыва, чтобы мы не слишком плакали о самих себе.

Музыка, кстати, очень важна в этом смысле. Так, пьяная Сибил выбегает на сцену и поет «День, как любой другой» Нино Феррера — это ведь почти то же, как героиня «Тони Эрдманна» пела Уитни Хьюстон на вечеринке в румынской квартире! И еще один грустный рефрен фильма: песня Motherless Child. Нет матери у Сибил, нет ее и у молчаливого мальчика с сеансов психотерапии. Но в конце мама придет хотя бы к одной девочке-безотцовщине, после всех пролитых слез. И здесь-то жизнь только начинается.

Премьера фильма в России состоится 11 июля в Москве в рамках фестиваля «Французские каникулы». Показ состоится в Летнем Пионере в Музеоне.

Андрей Гореликов