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«Путеводная звезда»: Рецензия Киноафиши

29 января 2018 00:00
«Путеводная звезда»: Рецензия Киноафиши
Рождество. Версия ослика Бо

Помните мультфильм «Монстры на каникулах», где чудища всех форм и консистенций познавали прелести 5-звездочного обслуживания? А аппетитную анимацию «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» или комедию сомнительного ценза «Сезон охоты»? Все это галочки в портфолио студии Sony Pictures Animation, которая в этот раз решила представить нечто необычное (вернее, давно забытое) − творческую экранизацию библейского сюжета. «Путеводная звезда» рассказывает о рождении Иисуса Христа. Однако создатели решают идти не всем известным нарративом с Марией, которая переживает явление ангела, непорочное зачатие и прочие чудеса. А смещают акценты на животных, ставших не только свидетелями великого события, но и его важными участниками.

«Путеводная звезда»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Путеводная звезда»

Один из них − ослик Бо, который видит мир лишь сквозь щелку в сарае. Днями и ночами он наворачивает круги вокруг жернова мельницы, перемалывая вместе с зерном свои наивные мечты о свободе. Но однажды в небе появляется такая яркая звезда, что ее свет (ну, и уговоры местного голубя) соблазняют его бежать от злого хозяина на поиски красивой жизни. Спотыкаясь о реальность, он находит не царский караван, а дом доброй девушки Марии и ее мужа Иосифа. Вместе они отправляются в Вифлеем, однако будущие родители Иисуса не подозревают, что их жизнь под угрозой. Царь Иудеи Ирод, прознав от волхвов, что вот-вот родится Мессия, натравил на семью охотника с парой бешеных псов. Но ослик и его храбрые не по породе друзья (харизматичный голубь, овечка-индивидуалистка и три странных верблюда) готовы встать на защиту.

«Путеводная звезда»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Путеводная звезда»

За всем этим стоит режиссер короткого метра Тимоти Рекарт, известный по трогательной пластилиновой анимации «Вверх тормашками», номинанту на Оскар-2013. «Путеводная звезда» − его полнометражный дебют и, надо признать, довольно успешный. Работа впечатлила жюри Золотого глобуса (номинация за лучшую песню) и попала в лонг-лист Оскара. Но все же перешагнуть грань критичного фестивального признания пока не удается, и, возможно, причина тому − легкая робость и поверхностность. Фильм мыслит только детскими категориями, не предлагая взрослой аудитории никакой пищи для размышлений, как это было в «Фердинанде» или «Тайне Коко». Здесь предсказуемая до приторности сказка и так всем известного события, которая еще раз поднимает палец в верх в пользу добра, дружбы и любви. Малыши в восторге, но представителей 16+ может одолеть преступная сонливость.

«Путеводная звезда»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Путеводная звезда»

При этом мультфильм может похвастаться хорошим визуальным качеством и прекрасным музыкальным сопровождением. Герои получили по особому характеру и форме, мимика красочна и пластична, и среди них особо выделяется очаровательнейший голубь. «Путеводная звезда», несмотря на католическую тематику, лишена религиозного пафоса и занудства, ее сюжет − лишь повод для сказки, а не навязывание неких истин. Разные «проявления божественного» стирают возникшую неловкость добрым юмором, с которым герои встречают ангелов и голоса из ниоткуда. Мария и Иосиф, естественно, в современной интерпретации, предстают перед нами простыми и вдумчивыми героями, знающими и сомнения, и слабости, и страхи.

В общем, «Путеводная звезда» − неплохой способ ненавязчиво и интересно рассказать вашему чаду об истории Рождества Христова и том, почему тот всегда изображен на сене в окружении домашнего скота.

Инна Син

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