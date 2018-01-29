«Путеводная звезда»: Рецензия Киноафиши

Рождество. Версия ослика Бо

Помните мультфильм «Монстры на каникулах», где чудища всех форм и консистенций познавали прелести 5-звездочного обслуживания? А аппетитную анимацию «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» или комедию сомнительного ценза «Сезон охоты»? Все это галочки в портфолио студии Sony Pictures Animation, которая в этот раз решила представить нечто необычное (вернее, давно забытое) − творческую экранизацию библейского сюжета. «Путеводная звезда» рассказывает о рождении Иисуса Христа. Однако создатели решают идти не всем известным нарративом с Марией, которая переживает явление ангела, непорочное зачатие и прочие чудеса. А смещают акценты на животных, ставших не только свидетелями великого события, но и его важными участниками.

Кадр из фильма «Путеводная звезда»

Один из них − ослик Бо, который видит мир лишь сквозь щелку в сарае. Днями и ночами он наворачивает круги вокруг жернова мельницы, перемалывая вместе с зерном свои наивные мечты о свободе. Но однажды в небе появляется такая яркая звезда, что ее свет (ну, и уговоры местного голубя) соблазняют его бежать от злого хозяина на поиски красивой жизни. Спотыкаясь о реальность, он находит не царский караван, а дом доброй девушки Марии и ее мужа Иосифа. Вместе они отправляются в Вифлеем, однако будущие родители Иисуса не подозревают, что их жизнь под угрозой. Царь Иудеи Ирод, прознав от волхвов, что вот-вот родится Мессия, натравил на семью охотника с парой бешеных псов. Но ослик и его храбрые не по породе друзья (харизматичный голубь, овечка-индивидуалистка и три странных верблюда) готовы встать на защиту.

Кадр из фильма «Путеводная звезда»

За всем этим стоит режиссер короткого метра Тимоти Рекарт, известный по трогательной пластилиновой анимации «Вверх тормашками», номинанту на Оскар-2013. «Путеводная звезда» − его полнометражный дебют и, надо признать, довольно успешный. Работа впечатлила жюри Золотого глобуса (номинация за лучшую песню) и попала в лонг-лист Оскара. Но все же перешагнуть грань критичного фестивального признания пока не удается, и, возможно, причина тому − легкая робость и поверхностность. Фильм мыслит только детскими категориями, не предлагая взрослой аудитории никакой пищи для размышлений, как это было в «Фердинанде» или «Тайне Коко». Здесь предсказуемая до приторности сказка и так всем известного события, которая еще раз поднимает палец в верх в пользу добра, дружбы и любви. Малыши в восторге, но представителей 16+ может одолеть преступная сонливость.

Кадр из фильма «Путеводная звезда»

При этом мультфильм может похвастаться хорошим визуальным качеством и прекрасным музыкальным сопровождением. Герои получили по особому характеру и форме, мимика красочна и пластична, и среди них особо выделяется очаровательнейший голубь. «Путеводная звезда», несмотря на католическую тематику, лишена религиозного пафоса и занудства, ее сюжет − лишь повод для сказки, а не навязывание неких истин. Разные «проявления божественного» стирают возникшую неловкость добрым юмором, с которым герои встречают ангелов и голоса из ниоткуда. Мария и Иосиф, естественно, в современной интерпретации, предстают перед нами простыми и вдумчивыми героями, знающими и сомнения, и слабости, и страхи.

В общем, «Путеводная звезда» − неплохой способ ненавязчиво и интересно рассказать вашему чаду об истории Рождества Христова и том, почему тот всегда изображен на сене в окружении домашнего скота.

Инна Син