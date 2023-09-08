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Киноафиша Новости Семья спасает мир в полноценном трейлере фильма «Дети шпионов: Армагеддон»

Семья спасает мир в полноценном трейлере фильма «Дети шпионов: Армагеддон»

8 сентября 2023 15:00
Семья спасает мир в полноценном трейлере фильма «Дети шпионов: Армагеддон»

Премьера уже через две недели.

Стрим-сервис Netflix выпустил полноценный трейлер приключенческого фильма для всей семьи «Дети шпионов: Армагеддон». Эта картина является перезапуском тетралогии «Дети шпионов», при этом режиссером и автором сценария каждой части, включая предстоящую, является Роберт Родригес.

В центре сюжета «Армагеддона» оказывается новая пара детей, которые вынуждены спасать мир. Пэтти и Тони, чьи родители являются величайшими секретными агентами на планете, нечаянно помогают могущественному злодею реализовать свой коварный план. Теперь брату и сестре необходимо исправить свою ошибку. Для этого они идут по стопам своих родителей и сами становятся шпионами.

Ведущие роли в фильме сыграли Джина Родригес, Закари Ливай, Эверли Карганилья, Коннор Эстерсон, Билли Магнуссен и Д. Дж. Котрона.

Трейлер изобилует экшен-сценами и комичным взаимодействием между взрослыми и детьми, так что поклонникам оригинальных «Детей шпионов» новый фильм тоже придется по вкусу. Кроме того, Пэтти и Тони используют разнообразные гаджеты, как это часто бывает в современном шпионском кино.

На Netflix «Дети шпионов: Армагеддон» выдут 22 сентября.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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