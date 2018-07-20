«Офисный беспредел»: Рецензия Киноафиши

Смертельный бой на карандашах

Нерадивый сотрудник бухгалтерии Десмонд (Брендон Туэйтс) работает в корпорации, производящей оружие. Он постоянно опаздывает на работу, а вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, Десмонд пишет компьютерную игру или просто курит травку с другом в подсобке. Но этому близится конец — руководство хочет сократить некоторых сотрудников их отдела, и никто не знает, на кого падёт выбор. Десмонд в спешке делает свой отчёт, но, придя на работу на следующий день с традиционным опозданием, он обнаруживает, что большинство сотрудников превратилось в подобие зомби и занято в основном убийством своих коллег. Герою вместе с новоиспечённым другом Мурадом (Каран Сони) и девушкой, которая ему нравится (Джейн Леви), нужно как-то выжить и выбраться из огромного здания корпорации. Но для этого им придётся пройти все отделы и этажи.

Кадр из фильма «Офисный беспредел»

Сейчас уже никто не вспомнит, кому впервые пришла в голову мысль сравнить офисных сотрудников с зомби. Аналогия, конечно, напрашивается сама: однообразная работа каждый день, которую, к тому же, многие выполняют кое-как. Режиссёр Лин Одинг, известный в основном по работе над неплохими сериалами и недавним фильмом «Дикий» с Джейсоном Момоа, не просто подхватил эту идею, но и возвёл её в абсолют. В новом фильме сотрудники как бы и не совсем зомби — они выпили лимонада, разработанного их компанией, и просто превращаются в гротескные версии себя. И как сразу же выясняется, на самом деле в компании все сотрудники друг друга ненавидят — отсюда и начинается массовая бойня клавиатурами, мусорными вёдрами и степлерами.

Кадр из фильма «Офисный беспредел»

Идея вроде бы не нова, но в современных реалиях «Офисный беспредел» мог бы стать отличной встряской для всеобщей корпоративной этики и подковёрным интригам. Героям, оставшимся в меньшинстве, нужно прорваться через всё здание, чтобы добраться до прибежища самых больших боссов. Для этого они должны сначала пройти свой отдел, потом кадровиков, продажников и так далее. Получается что-то вроде пародийного отражения мира антиутопии «Сквозь Снег»: каждый отдел агрессивнее и безумнее предыдущего. Вот вроде бы готовая идея для сатирической комедии. Но, к сожалению, воплощение задумки в реальность сильно подкачало.

Кадр из фильма «Офисный беспредел»

Сюжет сконцентрирован на трёх главных героях. Но толком играть удаётся только Туэйтсу. Он показывает максимально нелепого, но везучего положительного персонажа. И увы, его герой снова мало запоминается. Каран Сони, которого все так полюбили за роль таксиста Допиндера в «Дэдпуле», здесь снова показывает почти тот же образ. Проблема только в том, что в истории болтливого наёмника он был фоновым героем, оттеняющим главных персонажей. Здесь же ему отдана немалая часть экранного времени, и уже знакомый образ быстро начинает приедаться. При этом достаточно посмотреть 20-минутный эпизод дешёвого сериала «Комната 104», чтобы убедиться — играть он умеет отлично. Что же касается Джейн Леви, то она вполне справляется с ролью, но почти половину фильма у её героини очень ограниченные возможности для раскрытия, зато дальше ей дадут неплохой сольный выход.

Кадр из фильма «Офисный беспредел»

В сумме эта троица вышла всё-таки недостаточно харизматичной, чтобы удерживать всё внимание на себе. А при том, что раскрытие общей истории оказалось довольно невнятным, иногда действие превращается просто в кашу. Однако всё-таки найдётся категория людей, которым может понравиться этот фильм — ровно те офисные работники, которые выполняют здесь роль массовки и пушечного мяса. Возможно, кто-то узнает в вечных сплетниках, агрессивных продажниках или ленивых бухгалтерах своих коллег, а может даже и себя самого. А поскольку потом будут драки отдел на отдел и совместное нападение на начальство — аналогии со знакомыми коллективами неизбежны. Но всё-таки «Офисный беспредел» — сугубо проходной фильм. Несколько очень неплохо поставленных экшен-сцен с трудом вытягивают общую суматоху, а потоки крови слишком уж часто прерываются разговорами. Так что те, кто мало знаком с работой в офисе, могут и не оценить задумку. Правда, таких людей остаётся всё меньше.

Алексей Хромов

В российском прокате с 19 июля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Офисный беспредел»