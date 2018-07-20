Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Офисный беспредел»: Рецензия Киноафиши

«Офисный беспредел»: Рецензия Киноафиши

20 июля 2018 00:00
«Офисный беспредел»: Рецензия Киноафиши
Смертельный бой на карандашах

Нерадивый сотрудник бухгалтерии Десмонд (Брендон Туэйтс) работает в корпорации, производящей оружие. Он постоянно опаздывает на работу, а вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, Десмонд пишет компьютерную игру или просто курит травку с другом в подсобке. Но этому близится конец — руководство хочет сократить некоторых сотрудников их отдела, и никто не знает, на кого падёт выбор. Десмонд в спешке делает свой отчёт, но, придя на работу на следующий день с традиционным опозданием, он обнаруживает, что большинство сотрудников превратилось в подобие зомби и занято в основном убийством своих коллег. Герою вместе с новоиспечённым другом Мурадом (Каран Сони) и девушкой, которая ему нравится (Джейн Леви), нужно как-то выжить и выбраться из огромного здания корпорации. Но для этого им придётся пройти все отделы и этажи.

Кадр из фильма «Офисный беспредел»
Кадр из фильма «Офисный беспредел»

Сейчас уже никто не вспомнит, кому впервые пришла в голову мысль сравнить офисных сотрудников с зомби. Аналогия, конечно, напрашивается сама: однообразная работа каждый день, которую, к тому же, многие выполняют кое-как. Режиссёр Лин Одинг, известный в основном по работе над неплохими сериалами и недавним фильмом «Дикий» с Джейсоном Момоа, не просто подхватил эту идею, но и возвёл её в абсолют. В новом фильме сотрудники как бы и не совсем зомби — они выпили лимонада, разработанного их компанией, и просто превращаются в гротескные версии себя. И как сразу же выясняется, на самом деле в компании все сотрудники друг друга ненавидят — отсюда и начинается массовая бойня клавиатурами, мусорными вёдрами и степлерами.

Кадр из фильма «Офисный беспредел»
Кадр из фильма «Офисный беспредел»

Идея вроде бы не нова, но в современных реалиях «Офисный беспредел» мог бы стать отличной встряской для всеобщей корпоративной этики и подковёрным интригам. Героям, оставшимся в меньшинстве, нужно прорваться через всё здание, чтобы добраться до прибежища самых больших боссов. Для этого они должны сначала пройти свой отдел, потом кадровиков, продажников и так далее. Получается что-то вроде пародийного отражения мира антиутопии «Сквозь Снег»: каждый отдел агрессивнее и безумнее предыдущего. Вот вроде бы готовая идея для сатирической комедии. Но, к сожалению, воплощение задумки в реальность сильно подкачало.

Кадр из фильма «Офисный беспредел»
Кадр из фильма «Офисный беспредел»

Сюжет сконцентрирован на трёх главных героях. Но толком играть удаётся только Туэйтсу. Он показывает максимально нелепого, но везучего положительного персонажа. И увы, его герой снова мало запоминается. Каран Сони, которого все так полюбили за роль таксиста Допиндера в «Дэдпуле», здесь снова показывает почти тот же образ. Проблема только в том, что в истории болтливого наёмника он был фоновым героем, оттеняющим главных персонажей. Здесь же ему отдана немалая часть экранного времени, и уже знакомый образ быстро начинает приедаться. При этом достаточно посмотреть 20-минутный эпизод дешёвого сериала «Комната 104», чтобы убедиться — играть он умеет отлично. Что же касается Джейн Леви, то она вполне справляется с ролью, но почти половину фильма у её героини очень ограниченные возможности для раскрытия, зато дальше ей дадут неплохой сольный выход.

Кадр из фильма «Офисный беспредел»
Кадр из фильма «Офисный беспредел»

В сумме эта троица вышла всё-таки недостаточно харизматичной, чтобы удерживать всё внимание на себе. А при том, что раскрытие общей истории оказалось довольно невнятным, иногда действие превращается просто в кашу. Однако всё-таки найдётся категория людей, которым может понравиться этот фильм — ровно те офисные работники, которые выполняют здесь роль массовки и пушечного мяса. Возможно, кто-то узнает в вечных сплетниках, агрессивных продажниках или ленивых бухгалтерах своих коллег, а может даже и себя самого. А поскольку потом будут драки отдел на отдел и совместное нападение на начальство — аналогии со знакомыми коллективами неизбежны. Но всё-таки «Офисный беспредел» — сугубо проходной фильм. Несколько очень неплохо поставленных экшен-сцен с трудом вытягивают общую суматоху, а потоки крови слишком уж часто прерываются разговорами. Так что те, кто мало знаком с работой в офисе, могут и не оценить задумку. Правда, таких людей остаётся всё меньше.

Алексей Хромов

В российском прокате с 19 июля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Офисный беспредел»

Алексей Хромов
Алексей Хромов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина